Montez dans le Xiaomi SU7 et touchez tous ses boutons même si vous n’êtes pas en Chine grâce à cette vidéo

Il est déjà en vente en Chine, en réalité les premiers acheteurs l’auront dans quelques jours/semaines. Le Xiaomi SU7 est l’un des véhicules de l’année et les premiers chanceux qui se trouvent dans l’une des 59 villes chinoises où les modèles d’exposition sont disponibles publient déjà des vidéos avec tous les détails.

Et l’un des plus spectaculaires concerne l’intérieur du SU7, précisément un élément que Xiaomi a gardé secret pendant un certain temps – en réalité, dans le pavillon Xiaomi au Mobile World Congress, il y avait un Xiaomi SU7 mais avec les portes fermées. Regardez à quoi ressemble l’entrée dans le tout nouveau EV de Xiaomi.

Comment entrer dans le Xiaomi SU7

La chaîne cars_king sur YouTube a publié une vidéo d’une minute dans laquelle nous voyons le rituel d’ouverture de la voiture, en commençant par déverrouiller ses portes via l’application Xiaomi Auto, déjà disponible en Chine et à partir de laquelle vous pouvez réserver l’un des trois modèles de SU7 – bien que vous ne le recevrez pas avant octobre au moins, étant donné la demande incroyable.

En déverrouillant la voiture, tout se met en marche : les lumières effectuent une vérification, la serrure de la porte est retirée et les rétroviseurs s’ajustent automatiquement. En entrant et en appuyant sur le bouton de démarrage, l’énorme écran central s’active et vous donne un diagnostic de l’état de la voiture.

Ensuite, il suffit de régler les paramètres de conduite comme vous le souhaitez : de manière détendue, de manière sportive, en ajustant la hauteur de la voiture, l’air, etc. Le modèle de la vidéo est un Xiaomi SU7 Max, la version la plus Premium du véhicule qui coûte 299 900 yuans, soit 38 400 euros au taux de change, et vient avec l’option d’un aileron arrière déployable.

Le Xiaomi SU7 en Europe en 2026-2027

Que se passe-t-il en Occident ? Quand pourrais-je aller dans un store Xiaomi ici en France ou le commander sur Mi.com/es ? Eh bien, cela prendra du temps, au moins deux à trois ans. Selon William Lu, président du groupe Xiaomi, il n’y a pas de date pour amener la voiture en Occident, mais « c’est quelque chose qui prend généralement deux à trois ans », donc si le Xiaomi SU7 sort en Chine en 2024, nous ne le verrons pas en Europe avant au moins 2026-2027.

Via |Cars_king YouTube