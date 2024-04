Bixby est bien vivant : Samsung prévoit d’ajouter de l’IA générative à son assistant virtuel

Samsung travaille déjà sur un Bixby conversationnel beaucoup plus utile et intelligent

L’assistante Sam, que nous avons cru être le remplaçant de Bixby lors d’une ancienne campagne de Samsung

Dorénavant, le marché de l’électronique grand public se dirige irrévocablement vers l’IA. Google travaille depuis longtemps avec toutes les ressources disponibles de DeepMind, tandis que Microsoft est désormais une entreprise d’IA à part entière et même les smartphones, avec Galaxy AI en tête, adoptent de plus en plus de fonctions basées sur l’intelligence artificielle à la vitesse de l’éclair.

Et si une fois de plus, c’est Samsung qui est à la pointe de ce changement de paradigme dans l’industrie, le géant de Suwon, à Séoul, ne peut pas laisser son assistant intelligent Bixby derrière lui. Bien qu’il ait déjà reçu de nombreuses améliorations en début d’année grâce à Galaxy AI, il semble que très bientôt il deviendra encore plus utile avec l’IA générative et son arrivée massive.

Ne pensez pas que ce soit quelque chose que nous imaginons après les fuites habituelles en Asie, car Samsung l’a confirmé dans une récente interview avec CNBC en déclarant que « nous devons redéfinir notre assistant vocal Bixby », donc ces informations sont à cent pour cent officielles et proviennent de la propre entreprise sud-coréenne.

Ce n’est pas non plus très difficile d’imaginer que Bixby ait besoin d’un petit coup de jeune et d’une profonde rénovation de ses possibilités, car l’assistant est arrivé en 2017 et n’a jamais réussi à devenir l’étalon de facto sur les appareils Galaxy, où de nombreux utilisateurs (dont je fais partie) préfèrent utiliser Google Assistant par commodité et pour homogénéiser l’expérience de Google Home et d’autres gadgets.

De plus, les nouveaux chatbots conversationnels sont plus faciles et intuitifs à utiliser, sans avoir à apprendre des commandes ou des options spécifiques à demander à un assistant vocal comme Bixby, donc Samsung devra certainement exécuter cette modernisation s’il veut maintenir Bixby sur ses téléphones en tant qu’élément de valeur ajoutée.

Le message est très clair de la part de Won-joon Choi, vice-président exécutif de la division mobile de Samsung, voici ses mots à CNBC :

Bixby a été l’assistant vocal clé pour Samsung, non seulement pour les smartphones mais aussi pour les téléviseurs et autres dispositifs digitaux présents dans l’écosystème Samsung. Jusqu’à maintenant, c’était notre assistant vocal principal. Avec l’émergence de la technologie d’IA générative et des GPT-3 (grands modèles de langage), je pense que nous devons redéfinir le rôle de Bixby, pour que l’assistant puisse être équipé d’IA générative et être plus intelligent à l’avenir.

Samsung est conscient que Bixby a besoin de s’améliorer pour se rapprocher des chatbots les plus modernes, et apparemment en Corée du Sud, ils travaillent déjà pour apporter l’IA générative à leur assistant, qui est bien sûr présent dans tout le catalogue de Samsung et pas seulement sur les téléphones.

Won-joon Choi affirme que ses équipes de développement travaillent déjà « très dur » pour y parvenir, et Samsung est conscient que cette amélioration « permettra une conversation plus naturelle et développera une interface plus intuitive qui intégrera tous les produits Samsung au sein de l’écosystème ».

Ils ne mentionnent cependant pas de dates ni de délais, cela n’est généralement pas communiqué, donc pour le moment, nous devrons continuer à attendre pour voir comment Bixby devient un chatbot conversationnel plus utile, plus intelligent et plus capable sur nos appareils Galaxy. Alors que l’on avait parlé de Galaxy AI avant les S24, S24+ et S24 Ultra, nous pensions tous que la base de cette suite logicielle serait un Bixby conversationnel plus intelligent et plus présent dans toute l’expérience.