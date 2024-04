WhatsApp apportera le blocage des discussions aux appareils liés

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.24.8.4, révèle que l’application de messagerie travaille pour que la fonction de verrouillage des discussions soit également disponible sur les appareils liés

WhatsApp synchronisera les discussions bloquées avec vos appareils secondaires

Au cours de ces derniers mois, WhatsApp a amélioré sa plateforme de messagerie avec une série de nouveautés visant à renforcer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, et l’une des plus remarquables est le verrouillage des discussions, une fonction qui vous permet de verrouiller une discussion individuelle ou de groupe avec votre empreinte digitale ou votre mot de passe de déverrouillage du terminal.

Le principal inconvénient de cette fonctionnalité était qu’elle n’était pas synchronisée avec les appareils secondaires liés au compte principal, mais cela va bientôt changer, car l’application appartenant à Meta travaille pour étendre la fonction de verrouillage des discussions aux appareils secondaires.

WhatsApp vous permettra de synchroniser les discussions bloquées avec vos appareils liés

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, dont le numéro de version est 2.24.8.4, que l’application de messagerie instantanée développe une fonction de verrouillage des discussions pour vos appareils liés.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, lorsque vous ouvrirez votre dossier de discussions bloquées sur WhatsApp depuis un appareil secondaire, une fenêtre contextuelle apparaîtra vous indiquant que vous devez créer un code secret pour y accéder.

Pour créer ce code secret, vous devrez accéder aux Paramètres de l’appareil principal, entrer dans la section de verrouillage des discussions et accéder à l’option de code secret.

Une fois que la fonction de code secret est configurée sur l’appareil principal, la liste des discussions bloquées disparaîtra à la fois sur celui-ci et sur l’appareil secondaire, et pour y accéder, vous devrez faire glisser l’écran principal vers le bas et saisir le code de déverrouillage que vous avez configuré.

La fonction des discussions bloquées de WhatsApp pour les appareils liés est encore en développement et elle devrait être disponible prochainement pour tous les utilisateurs du client de messagerie via une future mise à jour.