Le motorola edge 50 pro est officiel avec Snapdragon 7 Gen 3 et charge rapide de 125 W

Nouveau Motorola Edge 50 Pro : le smartphone de milieu de gamme premium avec charge rapide de 125 W et Snapdragon 7 Gen 3 comme cœur

Le Motorola Edge 50 Pro est le nouveau venu dans le catalogue des dispositifs de Motorola. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme premium doté d’un intérieur solide, du moins sur le papier, ainsi que d’un design élégant et jeunesse. La société américaine a l’intention de rivaliser avec Xiaomi, realme, HONOR et Redmi.

Les rumeurs autour de ce dispositif ont été constantes, bien que le Motorola Edge 50 Ultra ne soit pas en reste. Cependant, ce dernier appareil n’est pas encore officiel et il ne fait pas non plus partie de la même gamme, car il est destiné au haut de gamme en raison de ses caractéristiques telles que le Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 qui sera le processeur chargé de lui donner vie.

Voici le nouveau Motorola Edge 50 Pro

Sur le plan technique, nous avons un intérieur propulsé par le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’autonomie est assurée par une batterie de 4 500 mAh avec charge rapide filaire de 125W et charge sans fil de 50W.

L’avant du Motorola Edge 50 Pro est composé d’un écran de 6,7 pouces pOLED avec une résolution de 1 220p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, il est le premier appareil mobile à être certifié par Pantone pour offrir des couleurs précises et des tons de peau fidèles à la réalité.

La caméra frontale est située dans la zone supérieure centrale de l’écran et est un capteur de 50 mégapixels destiné uniquement aux selfies. Lorsque nous passons à l’arrière, nous trouvons un module de caméra pratiquement intégré dans le dispositif.

Ce module abrite trois capteurs, le principal étant un capteur de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.4 et une stabilisation optique, le secondaire étant un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique de trois fois, et enfin un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels qui sert également de caméra macro.

Le nouveau Motorola Edge 50 Pro sera lancé le 8 avril en Inde, on ne sait pas encore s’il arrivera en France. On s’attend à ce que ce nouveau dispositif débarque en Europe. En convertissant la monnaie, le modèle 8/256 Go aurait un prix de 400 euros.

Logiquement, en arrivant sur nos terres, ce prix augmenterait. On peut s’attendre à ce qu’il reste dans la fourchette des 500 euros, bien que le modèle 12/256 Go puisse dépasser cette barrière. Il faudra être attentif pour connaître les prix officiels une fois qu’il sera lancé.