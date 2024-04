Apple poursuit un ancien ingénieur d’iOS pour avoir divulgué des détails sur Vision Pro, l’application « Journal » et plus

Apple poursuit un ancien employé pour avoir partagé des informations confidentielles avec les médias

Apple poursuit un ex-ingénieur pour divulgation de secrets : plus de 10 000 messages parlant de l’Apple Vision Pro et d’applications

Apple est connue pour son hermétisme autour de ses projets, les fuites ne sont pas tolérées dans l’entreprise de Cupertino. Cette politique et philosophie font que toute situation avec un coupable identifié devient un litige, c’est ce qui se passe avec Andrew Aude. L’ancien ingénieur logiciel d’iOS est accusé d’avoir divulgué des informations confidentielles sur plusieurs produits, y compris l’application ‘Journal’ et l’Apple Vision Pro.

L’affaire entre Apple et Andrew Aude

Selon les documents judiciaires, Aude a partagé plus de 1 400 messages avec un journaliste, en utilisant le pseudonyme « Homeboy » pour le désigner. Ces messages contenaient des détails sur les projets en cours de développement chez Apple, qui étaient bien sûr confidentiels.

Les plus de 1 400 messages ont été partagés avec un journaliste du Wall Street Journal, mais ils n’ont pas été les seules communications qu’il a eues avec des journalistes, et il a même partagé plus de 10 000 messages avec une journaliste de The Information, allant jusqu’à voyager pour parler en personne.

Toutes les communications ont été faites en utilisant l’iPhone fourni par Apple comme téléphone de travail, ce qui est un usage abusif des dispositifs d’entreprise. La situation a été découverte à l’automne 2023, et Apple a demandé une réunion avec Andrew Aude pour aborder ce problème.

La plainte raconte ce qui suit :

Apple a pris connaissance du mauvais comportement de M. Aude à l’automne 2023. Lorsque Apple s’est réuni avec lui pour discuter de ses divulgations incorrectes, M. Aude a rapidement confirmé sa culpabilité par ses actes, sinon par ses mots. Au début de son entretien du 7 novembre 2023, M. Aude a nié à plusieurs reprises avoir divulgué des informations à qui que ce soit. Il a également affirmé qu’il n’avait pas son iPhone de travail d’Apple avec lui.

Faisant semblant d’avoir besoin d’aller aux toilettes pendant l’entretien, M. Aude a sorti son iPhone de sa poche pendant la pause et a effacé définitivement de nombreuses preuves de son appareil. Cela incluait l’application Signal, qui conservait son historique de divulgation d’informations à « Homeboy » (et probablement à d’autres) via des communications chiffrées.

C’est grâce à 9to5mac que cette situation a pu être connue. Andrew Aude n’est plus employé par Apple et maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir comment cette poursuite se développera.