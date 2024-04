Les problèmes que vous pourriez rencontrer sur votre téléphone Samsung après la mise à jour vers One UI 6.1

Divers utilisateurs de mobiles anciens Samsung tels que les Galaxy S23 ou le Galaxy Z Fold5 ont signalé des problèmes de ralentissement de la charge et de surchauffe de l’appareil après la mise à jour vers One UI 6.1

Les Samsung Galaxy S23 ont déjà commencé à recevoir One UI 6.1 avec Galaxy AI

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé que Samsung avait commencé à déployer la dernière version de sa surcouche personnalisée pour Android, One UI 6.1, sur les modèles antérieurs aux Galaxy S24, plus précisément sur les appareils des familles Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, Tab S9 (5G) et Tab S9 (Wi-Fi).

Eh bien, un récent rapport du média 9to5Google révèle maintenant que les utilisateurs de ces terminaux rencontrent une série de problèmes après la mise à jour vers One UI 6.1.

Voici les problèmes qui affectent les Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 après la réception de One UI 6.1

Certains utilisateurs des Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 ont récemment commencé à signaler, sur les forums de la communauté Samsung, que après la mise à jour vers One UI 6.1, leurs appareils connaissent un ralentissement de la vitesse de charge jusqu’à 40 %.

Ainsi, ces utilisateurs ont constaté que, dans de nombreux cas, la vitesse de charge de leurs appareils a diminué jusqu’à 15W, une vitesse nettement inférieure à la puissance de charge habituelle de ces téléphones, qui est de 25W.

À cet égard, une récente publication du média spécialisé SamMobile a révélé que, après avoir effectué plusieurs tests sur un Samsung Galaxy S23, il se chargeait à 20W, ce qui signifie que ce problème de ralentissement de la charge ne touche pas tous les anciens smartphones Samsung mis à jour vers la nouvelle version de One UI.

De plus, d’autres utilisateurs desdits terminaux ont également commenté sur Reddit que leurs appareils connaissaient des problèmes de surchauffe après la mise à jour vers One UI 6.1 et que, dans certains cas, leurs téléphones surchauffaient même lorsqu’ils étaient inactifs.

Quoi qu’il en soit, il est très probable que Samsung ne tarde pas à publier une nouvelle mise à jour pour corriger tous ces problèmes, mais comme d’habitude, nous vous tiendrons informés de toute nouveauté à ce sujet sur Netcost-security.fr.