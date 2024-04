La mise à jour Android d’avril 2024 est déjà disponible en téléchargement, voici ses nouveautés.

Une nouvelle mise à jour de sécurité Android est en train d’arriver sur les appareils Pixel

La mise à jour Android d’avril 2024 est disponible pour les appareils Pixel

Google ne manque pas son rendez-vous avec la nouvelle mise à jour Android de sécurité. La société a publié le dernier patch de sécurité, correspondant au mois d’avril, ainsi que le bulletin qui répertorie les vulnérabilités du système d’exploitation corrigées au cours des dernières semaines. La mise à jour Android d’avril 2024 est disponible en téléchargement sur les appareils Google Pixel à partir du Pixel 4a (5G). Tous les modèles lancés précédemment ne bénéficient plus d’un support officiel de la part de la marque et ne recevront donc plus de nouvelles mises à jour de sécurité. Cette fois-ci, les modèles de la famille Google Pixel Watch ont également commencé à recevoir leur mise à jour de sécurité correspondante.

Une fois de plus, Samsung a réussi à devancer Google et a déjà mis à jour certains de ses modèles avec le patch d’avril au cours des derniers jours. Cependant, il ne faut pas oublier que les fabricants ont accès au patch quelques jours avant que Google ne le publie dans son bulletin, il n’est donc pas surprenant que certaines entreprises parviennent à prendre de l’avance.

La mise à jour Android d’avril vise à résoudre les problèmes de sécurité

Cette fois-ci, il s’agit d’une mise à jour axée sur l’amélioration de la sécurité et du fonctionnement des appareils, qui ne comprend pas de nouvelles fonctionnalités ou caractéristiques comme c’est le cas avec les mises à jour de type Pixel Feature Drop, publiées tous les trois mois. Compte tenu du fait que le dernier Feature Drop a été lancé en mars, il faudra attendre jusqu’en juin pour le prochain.

Le bulletin de sécurité répertorie toutes les vulnérabilités corrigées par cette mise à jour, classées selon le niveau de menace qu’elles représentaient pour la plate-forme. Certaines d’entre elles sont des améliorations spécifiques de fonctionnement et de sécurité destinées aux téléphones Pixel.

Les utilisateurs qui ne veulent pas attendre l’arrivée de la mise à jour sur leur téléphone peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA correspondant au patch d’avril publié par Google.

Le patch de sécurité Android d’avril 2024 sera progressivement déployé dans les prochaines heures via OTA et arrivera sur les modèles compatibles peu à peu. Cependant, il est déjà possible de télécharger les packages de mise à jour correspondants pour chaque appareil, afin de procéder à l’installation manuelle via le fichier OTA ou en utilisant l’image d’usine de chaque terminal :