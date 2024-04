Motorola edge 50 Ultra: images et caractéristiques révélées du flagship avec Snapdragon 8s Gen 3

Motorola veut également un modèle ‘Ultra’ de sa famille haut de gamme en 2024

Les trois finitions du Motorola edge 50 Ultra récemment dévoilé

Il semble que Motorola veuille continuer à nous donner un aperçu de sa gamme de téléphones cette année 2024 en attendant les présentations officielles. En effet, demain même, nous devrions connaître le nouveau Motorola edge 50 Fusion de milieu de gamme avec son Snapdragon 6 Gen 1 en Inde, juste après que la très attendue mise à jour des Moto G, pour l’instant exclusive aux États-Unis, ait été officiellement annoncée.

Le prochain smartphone sur la liste des projets futurs pour Motorola est vraiment inattendu, car nous pensions tous que le Motorola edge 50 Pro serait le haut de gamme de cette année sans plus de concurrence interne. Rien n’est plus éloigné de la réalité, car nos collègues d’Android Headlines nous ont dévoilé en détail ce Motorola edge 50 Ultra qui monte d’un cran.

Nous commenterons maintenant toutes les données connues de ce smartphone hypothétique, mais il convient tout d’abord de souligner que Motorola a voulu réaliser un exercice de design assez intéressant et audacieux, car en conservant les lignes que nous connaissions déjà et attendions, le fabricant opte pour des finitions très différentes, y compris une finition qui profite de l’accord avec Pantone en peignant l’arrière avec la teinte Peach Fuzz, déclarée « Couleur de l’année 2024 ».

Le Motorola edge 50 Ultra sera ainsi et voici tout ce qu’il pourra nous offrir

Tout au long de l’article, vous verrez toutes les images révélées du kit presse dans les trois finitions disponibles, bien que pour commencer, nous devions revenir sur cette affirmation selon laquelle le design est connu, car il mélange le concept des derniers flagships de Motorola avec un aspect arrière similaire à celui de l’OPPO Find X3 Pro avec cette bosse courbée en douceur.

Nous savons que les modèles Peach Fuzz et noir auront une finition en éco-cuir sauf pour le module photo, qui est en métal. La version beige clair est uniforme, bien que le matériau n’ait pas encore été dévoilé.

En ce qui concerne le matériel, il convient de souligner la puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, qui vient d’être présentée et qui donnera déjà toute sa puissance à cet edge 50 Ultra de Motorola, étant un processeur mobile extrêmement performant mais moins cher que le Snapdragon 8 Gen 3 haut de gamme.

Les sources disent maintenant que ce changement entraînera d’autres mouvements, car le Motorola edge 50 Pro sera équipé d’un Snapdragon 7 Gen 3 presque certainement lorsqu’il arrivera sur le marché.

Sur le plan esthétique, il n’y a pas beaucoup de différences, c’est vrai, mais certaines composantes clés se sont améliorées pour l’Ultra par rapport au Pro. En effet, le corps du téléphone est en métal, avec un dos arrondi et un design qui cherche à éliminer tous les angles du dispositif.

Tout est biseauté et incurvé autant que possible, y compris les bords de l’écran et les cadres supérieur et inférieur, pour un maximum d’ergonomie et une utilisation plus facile, même si cela signifie que nous devons craindre les chutes.

Et en parlant de photographie, c’est là que se trouvent les améliorations les plus importantes par rapport à l’edge 50 Pro, avec un système de trois caméras avec des capteurs de 50 mégapixels et différentes lentilles dans chaque cas. Il y aura un ultra grand-angle, ainsi qu’un téléobjectif périscope. Le zoom atteint 5x avec cette méthode.

Il ne nous reste plus qu’à attendre sa présentation officielle, bien que de nombreux leakers annoncent que demain, le 3 avril, ils devraient être présentés, non seulement cet edge 50 Ultra, mais aussi l’edge 50 Fusion.

Android 14 complétera l’image de ces edge 50 Ultra de Motorola, mais vous devez savoir que le nouveau ‘Hello UI’ remplacera enfin des licences obsolètes qui resteront cependant accessibles pendant un certain temps.