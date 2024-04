Une des meilleures fonctions du Samsung Galaxy S24 ne sera pas disponible sur les modèles précédents

Les modèles antérieurs au Samsung Galaxy S24 ne recevront pas l’une des meilleures caractéristiques de cette famille d’appareils

La famille Samsung Galaxy S24 comprend trois membres qui représentent le dernier cri en termes de fonctionnalités intelligentes. Toutes les nouveautés apportées avec le lancement de ces appareils ont constitué un changement majeur dans le catalogue de la société sud-coréenne, et de nombreux utilisateurs se demandent si les modèles précédents les recevront également. Samsung vient de répondre à cette question et l’une des meilleures fonctionnalités des Galaxy S24 ne sera pas disponible sur les modèles antérieurs.

La caractéristique exclusive des Samsung Galaxy S24 qui ne sera pas partagée avec les générations précédentes

Cette fonctionnalité est le Super HDR, une nouveauté introduite avec la famille Galaxy S24. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de capturer des vidéos et des photos avec une plage dynamique plus étendue, offrant des couleurs plus riches et un contraste supérieur à la version conventionnelle.

Qu’y a-t-il d’intéressant dans le Super HDR ? Lorsque ces contenus enregistrés ou photographiés sont partagés sur des réseaux sociaux comme Instagram, les utilisateurs peuvent profiter pleinement de toutes les subtilités de l’image ou de la vidéo grâce à la compatibilité du réseau social avec le Super HDR.

Le Super HDR permet d’optimiser au maximum les couleurs, en mettant en évidence les tons et les nuances. Cela permet à tous les détails d’être mis en avant et à chaque élément de jouer un rôle important dans l’image. De plus, lorsqu’il s’agit de vidéos, l’expérience est beaucoup plus immersive.

Malgré le fait que cela puisse sembler logique que cette fonctionnalité soit intégrée aux modèles précédents, Samsung affirme le contraire. Le fonctionnement du Super HDR dépend de la compatibilité conjointe du processeur et de l’écran utilisé, ce qui limite son intégration.

Des modèles tels que ceux faisant partie de la famille Samsung Galaxy S23 ne disposent ni d’un processeur compatible ni d’un écran prenant en charge cette reproduction de plage dynamique et de couleur.

Il est possible que Samsung puisse le rendre possible grâce à des modifications du code, bien qu’il faille voir si les résultats sont conformes à la fonctionnalité d’origine. Mais la confirmation d’un modérateur de Samsung indique que la société n’a pas l’intention de rendre le Super HDR compatible avec les modèles précédents.