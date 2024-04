Le livre qui a changé la vie de Lei Jun et l’a incité à créer Xiaomi est… sur Steve Jobs

Lei Jun est l’un des personnages ayant connu le plus de succès en Chine au cours des dernières décennies et même s’il a atteint le sommet dans plusieurs de ses projets, il ne fait aucun doute que Xiaomi a été son apogée. Du moins jusqu’à présent. Un apogée dont il s’est légèrement écarté maintenant, en se détournant des produits plus classiques de la marque, pour se consacrer corps et âme aux voitures électriques, avec les Xiaomi SU7 en étendard.

Lei Jun est souvent considéré comme le « Steve Jobs chinois », quelque chose dont il renie lui-même, mais en jetant un coup d’œil à ses origines et à ses propres déclarations lors de diverses interviews, il ne fait aucun doute que le chemin de ces deux génies s’est croisé à un certain moment. Parce que Lei Jun a une fois lu un livre qui a changé sa vie et ce livre parlait de Steve Jobs. Les chemins de Xiaomi et d’Apple, unis par un livre emprunté à une bibliothèque.

‘Fire in the Valley: The making of the personal computer’, l’inspiration de Lei Jun

Fire in the Valley: The Making of The Personal Computer

* Le prix peut avoir changé depuis la dernière révision

Xiaomi n’a pas été le premier projet lancé par Lei Jun, bien que ce soit certainement le plus réussi. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 33 000 employés dans le monde entier et fait ses premiers pas dans le monde des voitures électriques, qu’elle cherche à transformer dans les années à venir. Xiaomi a toujours été une entreprise ambitieuse, reflet fidèle du leadership de Lei Jun, qui a trouvé dans un livre curieux sur Steve Jobs la conviction dont il avait besoin pour créer cette entreprise.

En 1983, les auteurs Michael Swaine et Paul Freiberger publiaient le livre « Fire in the Valley: The making of the personal computer ». Un livre qui explorait en profondeur l’histoire de la création des premiers ordinateurs personnels dans la Silicon Valley. Et curieusement, il a été adapté en film sous le titre de « Pirates of Silicon Valley ». Dans ce livre, on relatait la rivalité entre Apple Computer et Microsoft à l’époque, mais plus de 10 ans avant que le film ne voie le jour, le livre est tombé entre les mains de Lei Jun.





Pirates of Silicon Valley, l’adaptation du livre de Swaine et Freiberger sortie en salles en 1999

Lei Jun a raconté à plusieurs reprises comment « Fire in the Valley » est arrivé entre ses mains en 1987. À l’époque, Jun étudiait l’ingénierie électronique à l’université de Wuhan. Jun a dévoré le livre et y a trouvé l’inspiration pour se lancer dans l’entrepreneuriat dans son propre pays, la Chine, avant de conquérir le marché international lorsque Xiaomi est finalement devenue une entreprise.

« Le livre datait des années 90, l’encre était effacée et la traduction était différente de ce qu’elle est aujourd’hui, mais sa lecture m’a incroyablement ému », raconte Jun. « Fire in the Valley m’a inspiré. Si vous avez un rêve, vous pouvez le poursuivre et vous finirez peut-être par créer une entreprise de renommée mondiale », a déclaré Jun lors de l’événement Seizing the Opportune Moment. Lire ce livre a changé la vie de Lei Jun pour toujours, qui s’est lancé dans le monde de l’entreprise même avant d’avoir terminé ses études, car au cours de sa dernière année à l’université, il a fondé sa première entreprise de fabrication de processeurs.

« À ce moment-là, j’ai pensé que Jobs et Gates avaient réussi juste après leurs études, alors pourquoi ne pourrais-je pas réussir moi aussi ? Rien que d’y penser, mon sang s’est accéléré et j’ai eu le vertige ». Par la suite, Kingsoft est arrivée, dont Lei Jun est devenu le PDG, puis l’aventure entrepreneuriale de Xiaomi qui l’a mené là où il en est aujourd’hui. L’un des exemples les plus frappants de réussite entrepreneuriale dans son pays. Et probablement dans le monde entier. Et tout cela grâce à un coup de pouce d’un livre qui parlait du succès de Steve Jobs et d’Apple. Comme le monde est surprenant.