Ce séchoir à linge Xiaomi est incroyable et j’espère qu’il arrivera bientôt en France

La société qui a sans aucun doute le plus démocratisé la domotique, Xiaomi anticipe constamment les besoins des utilisateurs et continue de compléter son écosystème d’appareils dont nous ne savions pas que nous avions besoin, comme ce séchoir que nous aurions aimé avoir à Pâques lorsque nous ne pouvions pas étendre le linge.

Oui, il s’agit d’un séchoir à linge, mais il fonctionne également comme un sèche-linge et fournit également de la lumière. Un concept 3 en 1 pour la maison qui connaît un grand succès en Chine, avec de nouvelles itérations, cette version étant la mise à jour du modèle sorti l’année dernière.

MIJIA Smart Clothes Dryer 1S, un séchoir intérieur qui sèche vraiment

Séchoir, lumière et en même temps sèche-linge, le Xiaomi MIJIA Smart Clothes Dryer 1S est une version multifonction avec un design similaire à celui d’un plafonnier classique, mais avec une structure pliable pour accrocher et sécher les vêtements grâce à la combinaison d’air et de chaleur provenant de la lumière LED qu’il monte. Le séchoir-lampe dispose de deux modes de soufflage différents, vous permettant de choisir entre de l’air froid pour les saisons plus chaudes et de l’air chaud pour les mois plus froids.

Ce qui distingue ce sèche-linge – outre l’originalité de sa construction – des autres, c’est également sa capacité à désinfecter les vêtements intimes tels que la lingerie et les chaussettes grâce à ses lampes germicides UVC ultraviolettes, qui peuvent éliminer efficacement les bactéries pendant le processus de séchage. Cette action offre une tranquillité d’esprit supplémentaire aux personnes soucieuses de l’hygiène.

Peut sécher jusqu’à 35 kilos de linge à la fois

L’appareil offre deux options d’installation : encastrée ou surélevée, s’adaptant ainsi aux préférences de tous les utilisateurs et aux contraintes d’espace. Lorsqu’il est plié, il ne mesure que 9,9 cm de hauteur, ce qui permet de le ranger facilement dans n’importe quelle maison. Dans l’ensemble, le sèche-linge peut facilement accueillir jusqu’à 35 kg de linge, et il est également très puissant, avec :

38 sorties d’air indépendantes résistantes au vent

32 pinces pour vêtements ordinaires et pour bébés

4 barres de séchage rétractables

2 paniers de séchage multifonctionnels.



De plus, le sèche-linge intelligent MIJIA est intégré à l’écosystème Xiaomi, ce qui lui permet de se connecter via l’application Mi Home à d’autres appareils compatibles comme des déshumidificateurs, des machines à laver et des haut-parleurs Xiao AI. Une fois intégré, il est compatible avec la voix, l’application mobile et la télécommande, ce qui permet aux utilisateurs de gérer facilement leur routine de lavage de n’importe où dans la maison.

Voulons-nous cela ? Bien sûr, car les jours de pluie, nous n’avons pas à nous soucier de dépenser trop d’énergie en utilisant le sèche-linge ou de craindre l’humidité. Le Xiaomi MIJIA Smart Clothes Dryer 1S a été lancé à un prix de 1 199 yuans, soit 154 euros, mais il est maintenant disponible à 799 yuans, soit 102 euros, mais seulement en Chine.



Il n’est pas encore officiellement disponible en France et nous souhaiterions qu’il le soit, car si nous consultons des plateformes comme AliExpress pour l’importer, nous constatons qu’il est possible de l’obtenir, mais à un prix beaucoup plus élevé.

Plus d’informations | Xiaomi Chine