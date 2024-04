Le Xiaomi SU7 rencontre un franc succès, Xiaomi a dû tripler la production

Xiaomi a été contraint d’accélérer la production du Xiaomi SU7 pour faire face à la demande de sa première voiture électrique. Après avoir vendu près de 90 000 unités dans les premières 24 heures de mise en vente, la société pékinoise se prépare maintenant pour la cérémonie de livraison des premières voitures qui aura lieu ce mercredi 3 avril. Pendant ce temps, l' »HyperFactory » où est fabriqué le Xiaomi SU7 travaillera sans relâche pour construire beaucoup plus de Xiaomi SU7 que prévu initialement.

Des sources chinoises affirment que la marque prévoyait de commencer par produire environ 3 000 unités du Xiaomi SU7 au cours du mois de mars, puis d’augmenter progressivement le nombre de voitures fabriquées jusqu’à atteindre les 6 000 unités mensuelles d’ici la fin de l’année.

Mais la demande impressionnante des consommateurs aurait poussé Xiaomi à demander aux fournisseurs d’augmenter considérablement la production, pour atteindre pas moins de 10 000 unités du Xiaomi SU7 par mois. De plus, Xiaomi aurait choisi d’accélérer le développement des variantes « Pro » et « Max », les plus avancées de toutes celles proposées.

La société elle-même aurait reconnu publiquement le déficit de production, responsable des longs délais d’attente jusqu’à la livraison, qui peuvent atteindre les 7 mois pour le modèle le plus avancé de la série SU7. Face à ce problème, l’entreprise affirme faire tout son possible pour augmenter la capacité de production et accélérer les livraisons.

Les premières unités du Xiaomi SU7 seront livrées ce mercredi dans l’usine de fabrication même de Xiaomi à Pékin. Lors de cette cérémonie, certaines des 5 000 unités de la version « Founders Edition » du Xiaomi SU7 seront remises aux premières personnes ayant réservé le véhicule. Plus tard, d’autres remises auront lieu dans 28 autres centres répartis dans le pays.

Tomorrow is the big day as we will be holding our first delivery ceremony for Xiaomi SU7 at Xiaomi EV Factory in Beijing. This will be followed by 28 other delivery centers in cities across the country. pic.twitter.com/MTzHUU5LIc

— Lei Jun (@leijun) Avril 2, 2024