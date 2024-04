Ma montre intelligente Xiaomi ne se connecte pas au GPS du téléphone : cette simple astuce fera fonctionner tout correctement

De nombreux utilisateurs qui achètent des bracelets intelligents de Xiaomi ne savent pas qu’ils peuvent utiliser le GPS interne intégré à certains de ces modèles. Par exemple, la Xiaomi Smart Band 8 Pro ou la Xiaomi Smart Band 7 Pro ont cette puce intégrée, mais de nombreux autres appareils comme la Xiaomi Smart Band 8 et ses générations précédentes doivent utiliser la connexion avec leurs téléphones pour pouvoir profiter de cette fonction.

Cependant, comme nous avons pu le constater sur le forum officiel de Xiaomi, certaines personnes qui ont acheté ce type d’appareils rencontrent des problèmes lorsqu’elles utilisent cette option sur leurs bracelets. Dans cet article, nous vous expliquons comment résoudre ce problème de manière extrêmement simple, car l’erreur n’est pas difficile à corriger.

Comment résoudre le mauvais fonctionnement du GPS sur un bracelet intelligent Xiaomi

Comme nous l’avons dit, les bracelets intelligents de Xiaomi qui n’intègrent pas de puce GPS doivent utiliser celle de notre téléphone pour enregistrer correctement notre parcours. Si ceux-ci ne sont pas constamment connectés via Bluetooth, l’enregistrement ne sera pas satisfaisant et un message « Impossible d’accéder aux informations de localisation. Impossible d’enregistrer l’itinéraire de l’entrainement pour le moment » apparaîtra.

Par conséquent, si vous souhaitez résoudre le problème de connexion entre ces appareils, il vous suffit d’ouvrir l’application Mi Fitness et de vous assurer que le bracelet est correctement connecté via Bluetooth. Une fois que c’est fait, il suffit de retourner au bracelet et de commencer une activité après que la connexion GPS ait été correctement établie.

Comme vous le voyez, la défaillance que de nombreux utilisateurs rencontrent est assez simple et ne nécessite pas d’installation ou de vérification. En réalité, c’est une erreur assez courante même lorsque nous utilisons l’assistant intelligent d’Alexa sur des appareils compatibles, donc nous devons être attentifs pour tout contrôler avant de vouloir effectuer une action nécessitant le téléphone depuis notre bracelet.