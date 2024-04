Les premiers tests révèlent l’autonomie réelle du Xiaomi SU7

Xiaomi annonce que le SU7 Max a une autonomie de 800 kilomètres. Les premiers tests révèlent en réalité une autonomie inférieure

Le Xiaomi SU7 dans sa couleur emblématique, le bleu

La sortie du Xiaomi SU7 sur le marché sera marquée dans l’histoire de l’entreprise pékinoise comme l’un des jours les plus importants. Avec plus de 90 000 unités vendues au cours des premières 24 heures, la première voiture électrique de la marque a été un succès dès la première minute. Même avant que les premiers tests ne soient publiés.

Heureusement, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir les premiers tests de performance et d’autonomie du Xiaomi SU7. Le site spécialisé Dongchendi a déjà pu prendre le volant de la nouvelle Xiaomi SU7 Max pour mettre à l’épreuve son autonomie et vérifier si les chiffres partagés par l’entreprise correspondent à la réalité.

Jusqu’à 20% de moins que l’autonomie déclarée

Lors de l’événement de lancement, le PDG et co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a partagé les données d’autonomie des différents modèles de la série Xiaomi SU7. Il a expliqué que la version « Max » avait une autonomie de 800 kilomètres selon le cycle d’homologation CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

Les tests ont révélé qu’en réalité, le Xiaomi SU7 Max peut parcourir environ 643 kilomètres avant d’épuiser sa batterie, soit 20,6% de moins que l’autonomie déclarée.

Cependant, malgré cette réduction, le Xiaomi SU7 Max reste la voiture électrique avec la plus grande autonomie parmi les autres modèles testés, y compris la Tesla Model 3 Highland Long Range (568 kilomètres parcourus), la NIO ET5 (464,5 kilomètres parcourus) ou la BYD Han EV (405,3 kilomètres parcourus). Il convient également de rappeler que le Xiaomi SU7 est un modèle plus abordable que les voitures Tesla et Nio.

Ce n’est pas tout. Lors des tests, les performances des différents véhicules ont également été mesurées. Et une fois de plus, le Xiaomi SU7 a été le gagnant dans tous les domaines, y compris l’accélération de 0 à 100 km/h, la traversée de la ligne d’arrivée depuis l’arrêt sur une distance de 400 mètres, et la vitesse maximale atteinte.

Xiaomi SU7 Tesla Model 3 Nio ET5 Version 2024 Max Highland 2022 100 kWh 0-100 km/h 3,24 s 4,62 s 3,83 s 0-400 mètres 11,17 s 12,77 s 12,37 s Vitesse maximale sur 0-400 mètres 201,79 km/h 182,8 km/h 175,55 km/h

En attendant plus de tests du Xiaomi SU7, il ne fait aucun doute que Xiaomi semble avoir réalisé un excellent travail dans le développement de sa première voiture électrique, et que le SU7 a le potentiel de devenir un concurrent sérieux pour les modèles des marques bien établies sur le marché automobile. Il ne reste plus qu’à voir si Xiaomi osera finalement se lancer sur le marché mondial.