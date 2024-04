Google Home vous permettra de contrôler les appareils de votre maison même sans connexion à Internet

Google a partagé lors d’une session AMA sur Reddit certains des plans qu’il a pour son dispositif phare des maisons intelligentes.

Google Nest Hub.

Ce n’est pas la première fois que nous parlons de Google Nest sur Netcost-security.fr. Nous avons même déjà analysé des dispositifs de cette famille, tels que le Google Nest Mini ou le routeur Google Nest WiFi Pro, ainsi que le puissant Google Nest Hub, qui souhaite devenir le centre de notre maison intelligente. Google mise beaucoup sur ces dispositifs.

Nous allons justement en parler dans cet article. Selon les informations publiées sur Android Authority, contrôler les appareils électroménagers intelligents depuis le Nest Hub, via Google Home, sera beaucoup plus facile, selon une session AMA (Ask Me Anything) que l’équipe du Google Nest Hub a tenue sur Reddit.

Enfin des commandes réactives sans connexion Internet

Une des plaintes des utilisateurs depuis longtemps a été la nécessité d’une connexion Internet pour contrôler leurs appareils intelligents depuis le Nest Hub. Cela, et le fait que souvent les commandes mettent un certain temps à s’exécuter depuis leur émission jusqu’à ce que l’appareil intelligent cible réponde enfin.

Cette grande contrainte est due au fait que les commandes passent d’abord par les serveurs de Google, elles ne vont pas directement vers les appareils contrôlés par le Nest Hub via leurs réseaux locaux. C’est là que réside ce double problème.

La façon dont la société Alphabet attaque ce problème consiste à introduire la prise en charge de commandes hors ligne via Matter, la norme de connectivité pour les appareils interconnectés. Pour l’instant, sa principale préoccupation sera d’augmenter les interactions avec les appareils de manière locale et de construire à partir de là.

Google a également été interrogé sur le manque de prise en charge des produits tiers fonctionnant avec Google Home. L’entreprise a répondu que cela se produit pour des raisons de sécurité et de contrôle qualité, et qu’il est également nécessaire que les entreprises partenaires collaborent activement au développement des nouveautés pour leurs appareils.

Lors de la session AMA, Google a laissé un lien permettant à ceux qui le souhaitent de tester les nouvelles fonctionnalités.