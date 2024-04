Un des principaux concepteurs de Safari quitte Apple pour travailler chez la concurrence

Un des principaux membres de l’équipe de conception de Safari travaille maintenant pour l’entreprise responsable d’Arc Browser

Arc Browser, le navigateur de The Browser Company qui veut changer complètement la manière de naviguer sur Internet

Safari, le navigateur par défaut d’Apple sur iPhone, iPad et Mac, a perdu l’un des éléments clés de son équipe de conception. Il s’agit de Charlie Deets, un designer qui, après avoir passé plus de cinq ans à travailler pour Apple au sein de l’équipe de conception chargée du navigateur, a décidé de quitter son poste chez la société de Cupertino pour rejoindre The Browser Company, la startup créatrice d’Arc Browser.

The Browser Company recrute l’un des designers de Safari

Le PDG de Browser Company lui-même, Josh Miller, a confirmé dans son profil X l’embauche de « l’un des deux leaders de la conception de Safari ». Ainsi, à partir de ce moment-là, Charlie Deets rejoignait l’équipe en charge du développement d’Arc Browser, un nouveau type de navigateur qui change complètement la façon d’explorer Internet.

Dans le profil Linkedin de Charlie Deets, il est précisé que le designer a travaillé chez Apple à partir de mai 2019 dans les équipes de Safari, Home, Confidentialité, Accessibilité et dans la fonction de partage d’écran. Avant cela, il avait travaillé pour Meta en tant que designer produit principal sur WhatsApp et Facebook. À titre de curiosité, il est le créateur du geste « balayer pour répondre » dans les services de messagerie de Meta.

Extremely excited to start work at @browsercompany today. https://t.co/MD9e8vQdqL — Charlie Deets (@charliedeets) Avril 1, 2024

The Browser Company est une société jeune, dont le produit phare est actuellement le navigateur Arc. Ce navigateur offre une expérience complètement différente de celle de Safari, Chrome et de tout autre navigateur conventionnel. Il compte une base d’utilisateurs de plus en plus importante et a récemment levé 50 millions de dollars d’investissement, ce qui valorise déjà l’entreprise à 550 millions de dollars.

Il n’y a pas si longtemps, elle a également lancé son nouveau navigateur pour les appareils iOS appelé Arc Search, qui regroupe les meilleurs résultats de recherche dans un seul endroit pour offrir une expérience simplifiée.

Aujourd’hui, Arc Browser est disponible sur macOS et dispose d’une version pour iOS. La société travaille sur une version pour Windows déjà disponible en version bêta, qui atteindra sa version stable cet été.