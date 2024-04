One UI 6.1 commence à arriver sur les anciens téléphones Samsung avec les fonctionnalités de Galaxy AI

Samsung met à jour ses anciens appareils avec une IA avancée, offrant des outils de traduction en temps réel et des améliorations dans l’édition d’images et la gestion de notes

Le Samsung Galaxy S23 Ultra reçoit déjà la mise à jour vers One UI 6.1 dans le monde entier / Photographie de AndroAall

La dernière version de One UI 6.1, lancée par Samsung, commence à être déployée sur les modèles antérieurs à la série Samsung Galaxy S24. À partir d’aujourd’hui, le déploiement commence sur les appareils des séries Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) et Tab S9 (Wi-Fi). Il s’agit d’une mise à jour qui intègre différentes nouvelles fonctionnalités, destinées à améliorer la productivité et la création de contenu, qui étaient auparavant réservées aux modèles plus récents.

Les fonctionnalités de Galaxy AI ne sont plus exclusives aux Samsung Galaxy S24

Avec cette mise à jour, Samsung officialise l’arrivée des fonctionnalités de Galaxy AI sur les anciens modèles de sa gamme de smartphones et de tablettes.

Une des principales nouveautés est l’ Interprète, conçu pour surmonter la barrière de la langue en temps réel, que ce soit dans un contexte de conversation en personne ou lors d’appels téléphoniques. Cette fonction est accompagnée du service Live Translate qui répond aux besoins de traduction dans différentes situations.

Une autre fonctionnalité intéressante incluse dans cette mise à jour est l’option Circle to Search développée en collaboration avec Google. Imaginez la situation suivante : lors d’une balade, vous tombez sur un monument inconnu. Grâce à cet outil, il vous suffit de tracer un cercle autour de celui-ci pour que Google vous fournisse les informations nécessaires afin de découvrir plus de détails sur l’endroit en question.

Pour les utilisateurs qui aiment tenir un journal de leurs voyages, Samsung Notes et Note Assist deviendront leurs outils indispensables. Ils offrent la possibilité de noter des observations ou des expériences significatives, et grâce à Note Assist, les notes peuvent être reprises et développées à tout moment, par exemple pour compléter le journal « Voyage à Paris ».

À partir du 28 mars, les appareils des séries Galaxy S23, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5, Tab S9 (5G) et Tab S9 (Wi-Fi) ont accès à la mise à jour vers One UI 6.1 dans le monde entier. Il est à noter que le déploiement se fera de manière progressive, il est donc normal que votre appareil ne reçoive pas la mise à jour avant quelques jours. Quoi qu’il en soit, vous avez toujours la possibilité d’installer manuellement la dernière version de One UI sur votre téléphone Samsung.