Si vous avez l’un de ces 5 téléphones mobiles Xiaomi Redmi ou POCO, oubliez Android 15

Le média HyperOS Updates a confirmé que les Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro 4G, Redmi Note 12 Pro 5G, POCO M5 et POCO X5 5G ne recevront pas Android 15

Les Xiaomi Redmi Note 12 ne seront pas mis à jour vers Android 15

Alors que la mise à jour vers HyperOS se poursuit sur davantage de terminaux de son catalogue, y compris certains téléphones plus anciens comme les Xiaomi 11 Ultra, Redmi Note 12 4G et Xiaomi 11 Lite 5G NE, le géant chinois prépare déjà l’arrivée d’Android 15, une version disponible depuis quelques semaines en deuxième préversion pour les développeurs.

Une preuve tangible en est qu’une récente fuite vient de confirmer que cinq smartphones Redmi et POCO resteront sans la prochaine version d’Android, que nous détaillons ci-dessous.

Voici les 6 téléphones Redmi et POCO qui resteront sur Android 14

Récemment, le blog HyperOS Updates a publié un article révélant qu’un total de cinq appareils des marques Redmi et POCO resteront sur Android 14 car ils ne recevront pas la mise à jour vers Android 15.

Les 5 téléphones Redmi et POCO qui ne seront pas mis à jour vers Android 15 sont les suivants :

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro 5G

POCO M5

POCO X5 5G

Il est très probable que ces cinq smartphones soient bientôt rejoints par le quatrième membre de la série Redmi Note 12, le Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Comme expliqué dans la publication susmentionnée, la raison pour laquelle ces cinq appareils sont exclus du déploiement d’Android 15 est que la société chinoise a décidé de réduire d’un an le support des mises à jour pour ces smartphones, car le Redmi Note 12 Pro 4G est sorti avec Android 11 et les cinq autres avec Android 12, bien que Android 13 soit déjà sorti.

Quoi qu’il en soit, il faudra attendre pour savoir si finalement ces cinq téléphones Redmi et POCO resteront sans Android 15, car ce n’est pas la première fois que Xiaomi fait marche arrière et déploie une nouvelle mise à jour sur des terminaux théoriquement sans support.