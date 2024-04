Google s’engage à détruire toutes les données collectées en utilisant le mode incognito de Chrome

Google affirme que ces données n’ont jamais été liées à des profils d’utilisateurs et n’ont pas non plus été utilisées pour une personnalisation

Le mode incognito de votre navigateur Internet n’est pas toujours aussi incognito qu’il devrait l’être

Google continue d’avoir des problèmes avec le mode incognito de Chrome. En réalité, c’est très probablement suite à une autre plainte précédente, qui s’est finalement soldée par une amende colossale de 5 milliards de dollars, qu’une nouvelle action collective déposée il y a quelques jours en Californie a contraint le géant de Mountain View à s’engager à effacer toutes les données collectées pendant que les utilisateurs naviguaient en mode incognito sur Chrome.

Chers lecteurs, il faut savoir que naviguer en mode incognito avec votre navigateur préféré n’est pas aussi incognito qu’il devrait l’être, car bien qu’il empêche effectivement l’enregistrement de votre historique, cela ne limite pas la possibilité pour les sites web et les services associés de collecter nos données pendant que nous naviguons.

L’affaire Brown v. Google LLC a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures aux États-Unis, mais ce sont les collègues de The Verge qui ont publié l’accord proposé selon lequel des millions d’enregistrements de données seront détruits ou désidentifiés pour les utilisateurs qui utilisaient le mode incognito pour naviguer sur le Web en « privé ».

Cet accord est encore en attente de l’approbation du juge fédéral de Californie chargé de l’affaire, mais nous pouvons vous confirmer qu’il ne s’agit pas d’un incident isolé, et qu’il est également très important, car il est apparu qu’il entraînerait la suppression des données de près de 136 millions d’utilisateurs du navigateur Chrome.

De plus, les conditions de l’accord stipulent que Google devra informer et divulguer comment il collecte des informations lorsque le mode incognito est activé, afin que l’utilisateur soit toujours averti que les services et les sites web qu’il visite peuvent également suivre son activité même si aucun historique n’est enregistré.

Cet accord garantit une véritable responsabilité et transparence de la part du plus grand collecteur de données au monde, et marque une étape importante vers l’amélioration et la défense de notre droit à la vie privée sur Internet.

Comme le précise José Castañeda, porte-parole de Google, toute donnée associée à cet accord qui ne sera pas entièrement supprimée sera anonymisée pour qu’il n’y ait pas de profils numériques dans le mode incognito. De plus, il a confirmé que les plaignants ne reçoivent aucune compensation financière, confirmant ainsi que Google est « ravi de résoudre cette affaire » de manière satisfaisante :

Nous ne lions jamais de données aux utilisateurs lorsqu’ils utilisent le mode incognito. Dans tous les cas, nous sommes ravis de supprimer d’anciennes données techniques qui n’ont jamais été associées à des individus et qui n’ont jamais été utilisées pour une personnalisation quelconque.

À partir de maintenant, le mode incognito de Google affichera plus d’informations sur les limites de la navigation privée et sur la façon dont les données sont collectées. Cela a déjà été mis en place même en espagnol, donc vous pouvez maintenant voir les nouveaux avertissements lors de l’activation de la navigation en mode incognito sur Chrome.

Enfin, il convient de souligner que Google permet également désormais aux utilisateurs de bloquer par défaut les cookies tiers en mode incognito, afin d’empêcher le suivi de l’activité des utilisateurs sur des sites web externes lorsqu’ils naviguent de manière privée.