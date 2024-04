Utilisez-vous Discord ? Les pubs sont sur le point d’arriver sur l’application

Les annonces envahissent tout : elles arriveront maintenant sur Discord

La publicité arrive sur Discord : les annonces atterriront sur la plateforme de communication pour les joueurs

Les annonces arrivent sur Discord. L’application de communication, utilisée aussi bien par les joueurs les plus acharnés que par différentes communautés d’utilisateurs, aura de la publicité. Le changement est radical et ne se fait pas sans polémique, les annonces semblent envahir absolument tous les coins et services d’Internet sans rien qui puisse les arrêter.

À quoi ressembleront les annonces sur Discord ? On n’a pas encore d’informations sur la disposition de ces éléments dans l’application, bien que selon ce que l’on a pu apprendre grâce au Wall Street Journal, les annonces ne perturberont pas l’expérience offerte par l’application, bien que cela devra être confirmé de première main.

Les annonces atterrissent sur Discord

Étant une application utilisée principalement par des utilisateurs de jeux vidéo, les annonces qui seront affichées seront destinées à ce groupe de personnes. Elles peuvent ne pas être pertinentes pour le reste des communautés qui utilisent Discord comme un moyen de conversation au même niveau que Telegram ou WhatsApp.

Les annonces sont un changement radical pour Discord, le service étant resté trop longtemps sans ce type d’éléments et leur introduction pourrait ne pas se dérouler comme prévu. Ce changement ne vient pas seul, en réalité, on a pu apprendre qu’il y aurait différentes mécaniques qui accompagneraient les annonces.

Parmi ces nouveautés, on trouverait sous forme de récompenses pour les utilisateurs qui diffusent certains jeux sur Discord ou effectuent certaines actions dans l’application. Le fonctionnement est complètement inconnu, mais tout indique qu’il sera possible de le découvrir dans les semaines à venir.

En réalité, il n’y a pas de date précise pour l’arrivée des annonces sur Discord. On s’attend à ce que ce changement soit mis en place au fur et à mesure que les mois avancent, bien que tout cela puisse encore être en phase de développement. Certaines sources internes indiquent que Discord a entamé un processus d’embauche de spécialistes.

Le but de ce processus d’embauche est de renforcer l’équipe de vente chargée de la publicité. Tout est trop incertain pour avoir quelque chose de clair, en réalité, on a également parlé du fait que les annonces pourront être désactivées.

Cependant, désactiver les annonces pourrait n’être disponible que pour les utilisateurs qui ont un abonnement Discord Nitro. Il faudra attendre pour voir le fonctionnement de la publicité sur Discord, mais l’accueil de ce changement par les utilisateurs sera véritablement important.