Un des meilleurs lecteurs de codes QR pour Android est gratuit pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir QR and Barcode Scanner PRO gratuitement

Obtenez l’un des meilleurs scanners de codes QR « Pro » de Google Play gratuitement

Le Google Play Store regorge d’applications gratuites et payantes de tous types, mais de temps en temps, les développeurs de ces dernières nous offrent leurs créations gratuitement pendant quelques heures afin que nous puissions les essayer sans engagement et, au passage, ils parviennent à améliorer le taux de téléchargement de leurs applications.

Aujourd’hui est l’un de ces jours, car vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs lecteurs de codes QR pour Android sans dépenser un centime, mais pour y parvenir, vous devrez être rapide car cette offre ne durera que quelques heures.

QR and Barcode Scanner PRO peut être téléchargé gratuitement pour une durée limitée, profitez-en !

QR and Barcode Scanner PRO est l’un des scanners de codes QR les plus populaires sur le Play Store, avec plus de 500 000 téléchargements et une note moyenne de 4,7 sur 5 basée sur plus de 18 000 critiques d’utilisateurs.

L’un des points forts de cette application est qu’elle possède une interface simple et intuitive, sans publicité, vous pourrez donc scanner facilement et confortablement n’importe quel code QR ou code-barres en quelques secondes.

Mais il y a encore plus, car QR and Barcode Scanner PRO dispose également d’une fonction de lampe de poche qui vous permet de lire des codes QR dans des environnements peu éclairés et d’avoir un historique des scans qui se remplit avec tous les codes QR et codes-barres que vous lisez avec votre smartphone.

De plus, en plus de scanner des codes QR et des codes-barres, cette application vous permet de créer vos propres codes QR et codes-barres personnalisés à partager avec vos amis et votre famille.

En règle générale, QR and Barcode Scanner PRO est proposé au prix de 1,99 euro, mais au cours des prochaines heures, il peut être à vous gratuitement. Ce lecteur de codes QR est compatible avec tout appareil fonctionnant sous Android 5.0 ou une version ultérieure, ne nécessite pas d’achats in-app et, étant une application hors ligne, vous pourrez l’utiliser à tout moment, car elle ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner.