Nouveau OnePlus Nord CE4, le téléphone avec charge 100 W le moins cher du marché

Charge rapide de 100 W, le meilleur capteur photo et un processeur signé Qualcomm : voici le OnePlus Nord CE4

Le OnePlus Nord CE4 est le nouveau smartphone de milieu de gamme lancé par la marque asiatique. Il s’agit d’un appareil qui vient s’ajouter à une gamme comprenant également le OnePlus Nord 3 et le OnePlus 12. Quels sont les principaux atouts de cet appareil qui vient d’être présenté ? Tout d’abord, il dispose d’un appareil photo avec l’un des meilleurs capteurs du marché et d’un processeur Qualcomm qui peut tout gérer.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un smartphone de milieu de gamme, OnePlus a décidé de mettre le paquet et de lancer l’un des appareils les plus intéressants de cette année 2024. Cela étant dit, voyons en détail ce qu’est exactement le nouveau OnePlus Nord CE4.

OnePlus Nord CE4 : le nouveau milieu de gamme de OnePlus

En ce qui concerne le design, le OnePlus Nord CE4 ne se démarque en rien. Il s’agit d’un appareil qui se situe visuellement entre le milieu de gamme et le haut de gamme. L’avant est orné d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 1 110 nits.

Cet écran est percé dans la zone supérieure centrale où se trouve un appareil photo de 16 mégapixels destiné aux selfies. Le capteur d’empreintes est intégré à l’écran et les boutons se trouvent sur le côté droit.

En ce qui concerne l’intérieur, nous trouvons le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 accompagné de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 128 Go de stockage UFS 3.1 qui peuvent être étendus via des cartes microSD. L’autonomie est assurée par une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide de 100W.

En passant au dos du OnePlus Nord CE4, nous trouvons deux capteurs. Le principal est le Sony LYT-600 de 50 mégapixels et le secondaire est un ultra grand angle, également de Sony, l’IMX355 de 8 mégapixels.

Le capteur principal est celui qui devrait être utilisé dans toutes les situations, étant l’un des capteurs les plus intéressants de l’année 2024 et promettant des résultats plus que satisfaisants. Bien sûr, il faudra voir comment il se comporte dans la vie réelle.

Prix et disponibilité du OnePlus Nord CE4

Le OnePlus Nord CE4 n’est pas encore disponible sur le marché international, en réalité, il sera lancé en Inde le 4 avril. Le prix, après conversion, est de 278 euros, bien que ce ne soit pas l’étiquette officielle que prendra cet appareil lors de sa sortie en France.