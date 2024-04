Avec cette astuce activée sur ton Xiaomi, tu ne perdras jamais tes contacts… À moins que Google fasse faillite

Nous vivons notre vie sur nos téléphones portables. L’époque où les téléphones ne servaient qu’à passer et recevoir des appels est révolue, mais cette fonctionnalité existe toujours dans les smartphones les plus modernes. Les appels sont toujours là, mais pour les passer, il est important d’avoir les numéros de téléphone de nos contacts à portée de main, et ils peuvent se perdre. Ils ne devraient pas, mais cela peut arriver. Cela peut se produire si nous n’avons pas activé le paramètre correct sur notre Xiaomi.

Je suis sûr que vous connaissez quelqu’un qui a peur de changer de téléphone pour ne pas perdre ses contacts, ou qui a directement changé de téléphone et les a perdus. « Nouveau téléphone, je ne sais pas qui vous êtes » est un grand classique sur WhatsApp, mais cela peut être résolu en modifiant un paramètre dans le carnet d’adresses qui indique au téléphone de ne pas enregistrer les contacts pour lui-même et de ne pas les enregistrer sur la carte SIM. C’est là qu’intervient le compte Google. Sauf si Google fait faillite, bien sûr. Croisons les doigts.

Comment éviter de perdre vos contacts sur votre Xiaomi

Comme nous l’avons dit, il existe un moyen de ne jamais perdre vos contacts sur votre Xiaomi : faire confiance au cloud. Plus précisément, au cloud de Google. Nous disons celui de Google et pas celui de Xiaomi parce que les téléphones Xiaomi (qu’ils utilisent MIUI ou HyperOS) ont préinstallé l’application téléphonique native d’Android. Contrairement à la Chine, où les ROM sont livrées avec l’application téléphonique native de MIUI ou d’HyperOS, dans le reste du monde nous avons celle de Google, et cela concerne également la synchronisation.

Les contacts ne sont pas sauvegardés dans le cloud de Xiaomi, mais dans celui de Google, liés indissolublement à notre compte de messagerie électronique. Au compte Gmail que nous avons indiqué lors de la configuration du téléphone et qui est responsable de notre courrier électronique, mais aussi de l’accès à Google Play, à YouTube, à Google Photos et à de nombreux autres services. Et oui, il stocke nos contacts. Mais lorsque cela n’est pas configuré ainsi, les contacts sont stockés localement, que ce soit sur le Xiaomi lui-même ou sur la carte SIM, et nous risquons de les perdre en changeant de téléphone. Voici ce que nous pouvons faire pour ne pas les perdre.

Tout d’abord, ouvrons l’application « Contacts » sur notre Xiaomi. L’icône est celle d’un charmant petit bonhomme bleu sans oreilles, on ne peut pas le manquer. Nous pouvons y accéder à partir de l’application téléphonique si nous le souhaitons, mais c’est un raccourci, nous allons donc faire les choses correctement. Comme je l’ai dit, ouvrons l’application « Contacts » puis recherchons l’onglet « Corriger et gérer » en bas à droite de l’application. Une fois là, dans le menu d’icônes en haut, choisissons celui qui dit « Paramètres » et entrons.

Dans les paramètres de l’application Contacts, descendons jusqu’à « Compte par défaut pour les nouveaux contacts » et appuyons dessus. Notre Xiaomi fera alors quelque chose : il nous proposera chaque possible répertoire de contacts qu’il trouve sur notre téléphone. Il commencera par les comptes Google disponibles (vous pouvez en avoir plusieurs, ce n’est pas illégal ni rien), puis il nous indiquera le compte Xiaomi sur lequel le téléphone est enregistré, et enfin il terminera avec les deux dernières options : « Appareil » et notre numéro de téléphone. Nous ne devons jamais sélectionner ces deux dernières options, car l’une est le téléphone lui-même et l’autre la carte SIM. Ce sont deux dispositifs physiques qui peuvent être cassés ou perdus.

Maintenant, nous devons simplement sélectionner le compte Gmail dans lequel nous voulons enregistrer nos contacts, à partir de maintenant et pour les anciens. Ou si nous le souhaitons, le compte Xiaomi. Voici un résumé :

Ouvrez l’application « Contacts »

Cliquez sur « Corriger et gérer »

Accédez à « Paramètres »

Recherchez « Compte par défaut pour les nouveaux contacts » et entrez.

Choisissez le compte Gmail ou le compte Xiaomi.

Terminé. Les contacts sont sauvegardés dans le cloud pour toujours.

Et voilà. La prochaine fois que nous démarrons un téléphone portable et que nous entrons notre compte de messagerie et notre mot de passe, les contacts reviendront sur notre téléphone comme par magie. Mais il y a peu de magie là-dedans, c’est simplement une expression. Ils se téléchargeront depuis le cloud pour être disponibles. Et plus jamais nous n’aurons à faire face à la situation où nous changeons de téléphone et ne reconnaissons pas qui nous appelle ou qui nous écrit. Comme nous l’avons dit auparavant, à moins que Google ne fasse faillite. Prions pour que cela n’arrive pas.