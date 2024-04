Samsung dépasse Apple et redevient la marque qui vend le plus de téléphones mobiles dans le monde entier

Les bonnes ventes de la série Galaxy S24 ont propulsé Samsung à la première position du marché mondial, dépassant Apple pour la première fois en cinq mois

Le Samsung Galaxy S24 Ultra aux côtés de l’iPhone 15 Pro Max / Photo par AndroAall

2023 fut l’année de l’iPhone. Pour la première fois en 13 ans, Apple a réussi à dépasser Samsung et à devenir la marque qui a vendu le plus de smartphones dans le monde entier tout au long de l’année. Cependant, les bons résultats obtenus par les derniers modèles d’iPhone semblent ne pas être suffisants pour surpasser la série Galaxy S24 de Samsung, l’une des plus réussies de la société sud-coréenne ces dernières années.

Le site d’information coréen The Korea Economic Daily a révélé que Samsung est redevenu la première marque en termes d’expédition de téléphones portables à l’échelle mondiale au cours du mois de février, dépassant ainsi Apple pour la première fois en cinq mois.

Les bons résultats obtenus par la série Galaxy S24 ramènent Samsung au sommet

Selon le dernier rapport de Counterpoint, Samsung a vendu 19,69 millions de smartphones dans le monde entier au cours du mois de février. Ces chiffres ont propulsé l’entreprise en première position du classement mondial, avec une part de marché de 20%.

De son côté, Apple a chuté à la deuxième position du classement mondial, avec 17,41 millions d’unités d’iPhone vendues et une part de marché de 18%.

Les bons résultats de Samsung s’étendent également à des régions telles que l’Europe et les États-Unis. En Europe, Samsung a atteint une part de marché de 34%, et aux États-Unis, l’amélioration a été encore plus marquée, avec une augmentation de 16 points de pourcentage de la part de marché, atteignant 36%.

Les analystes pensent que les bons résultats obtenus par la série Galaxy S24 ont beaucoup à voir avec la croissance que l’entreprise a connue au cours du mois de février. Au total, 6,53 millions d’unités de la nouvelle série phare de Samsung ont été vendues pendant tout le mois, et plus de la moitié des smartphones vendus aux États-Unis en février appartiennent à la série Galaxy S24.

Ils affirment que les nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle que l’entreprise a incluses dans cette gamme d’appareils ont été un grand incitatif pour les consommateurs, et beaucoup ont choisi d’opter pour un Galaxy S24 Ultra, un Galaxy S24+ ou un Galaxy S24 plutôt que pour un iPhone pour pouvoir profiter de ces avancées.

Il faudra cependant voir si ces résultats perdurent au fil des mois. Il reste encore près de six mois avant l’arrivée de la nouvelle génération d’iPhone, une période que la société sud-coréenne pourrait mettre à profit pour renforcer encore davantage ses nouveaux smartphones phares grâce à des remises et des campagnes promotionnelles sur les différents marchés. Si l’on ajoute à cela les ventes que pourraient réaliser les nouveaux modèles de la série Galaxy A, Samsung semble avoir une excellente opportunité de s’affermir à la première place du marché des smartphones.