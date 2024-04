Le nouveau 4 en 1 de Xiaomi pour le nettoyage, qui se faufile sous n’importe quel meuble et se nettoie automatiquement pendant son utilisation

Nettoyer la maison est une corvée, mais quand il faut trouver des moyens pour accéder à ce mobilier qui est plus proche du sol et dont l’espace inférieur est minimal, c’est encore pire. C’est là que vient à la rescousse le tout dernier de Xiaomi et Mijia, un 4 en 1 du nettoyage.

Balai, serpillière, aspirateur et également autonettoyant, c’est ainsi que se présente le Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro qui vient de sortir en précommande en Chine. Un multi-usage du nettoyage que nous adorons pour ses possibilités et son prix.

Xiaomi Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro

Avec un design vertical plat à 180° et un mouvement de rotation de 48,5° pour éviter de se baisser, le Mijia Wireless Floor Scrubber 3 Pro de Xiaomi vous permet de nettoyer le sol même sur ces meubles bas auxquels il est plus difficile d’accéder – avec une hauteur maximale de 13cm entre le sol et le meuble.

La technologie Superplate 2.0 de Xiaomi assure la séparation de la vapeur d’eau et maintient les débris à l’extérieur du ventilateur, évitant ainsi la perte d’aspiration lorsque la vadrouille est couchée. De plus, la raclette est dotée d’une structure en « dents de peigne » pour éliminer les saletés persistantes, les cheveux et les poils d’animaux, minimisant ainsi les enchevêtrements dans la brosse du rouleau.

Elle se nettoie elle-même

Un aspect remarquable de cette vadrouille pour sols est sa fonction d’auto-nettoyage à l’eau chaude. Après le nettoyage, le séchage continu à l’air chaud empêche la prolifération de bactéries qui peut se produire avec un séchage direct à chaud. Et pour que le nettoyage soit plus efficace, vous disposez de4 modes différents : standard, absorption de l’eau, stérilisation et mode amélioré.





Le Xiaomi Mijia Wireless Floor Srubber 3 Pro est désormais disponible en précommande en Chine sur JD.com au prix de 1 999 yuans, soit environ 256 euros, un excellent prix pour un appareil de nettoyage polyvalent que nous espérons voir arriver ici.

