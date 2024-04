Gmail fête ses 20 ans : après son lancement, les personnes pensaient que c’était une blague du 1er avril

Les performances de Gmail étaient si bonnes qu’elles semblaient être une blague. C’était une révolution

Le service de messagerie de Google a révolutionné le secteur des e-mails

Beaucoup des nouvelles que vous lisez le 1er avril sont fausses. Ce jour-là, on célèbre le Avril’s Fools (Día de las bromas de abril) , une fête anglo-saxonne similaire au Día de los Santos Inocentes en France, le 28 décembre. Cependant, il y a 20 ans, il y avait une nouvelle qui semblait être une blague, mais ne l’était pas : la création de Gmail.

Trop beau pour être vrai

Le 1er avril 2004, Google a annoncé Gmail. La coïncidence de la date avec les énormes fonctionnalités qu’il offrait donnait l’impression que c’était une blague. En effet, il permettait à ses utilisateurs d’avoir jusqu’à 1 Go (1 000 Mo) de stockage, alors qu’auparavant, la norme était de 30 à 60 Mo. Cela signifie que si à l’époque vous ne pouviez enregistrer que 50 e-mails avec d’autres services, avec Gmail vous pourriez enregistrer environ 13 500.

La capacité de stockage n’était pas la seule caractéristique qui le distinguait de ses concurrents. Ses méthodes de recherche se démarquaient également, car il intégrait la recherche par mots-clés ou des paramètres avancés. Grâce à cela, les utilisateurs pouvaient retrouver tous les e-mails reçus ou envoyés.

De plus, il s’agissait d’un service très rapide. Les temps de chargement entre les différents menus étaient très courts, contrairement aux autres services. Il regroupait également les conversations avec un même contact, en les affichant sous forme de fil de discussion. De plus, il se chargeait de bloquer les spams afin qu’ils ne se mêlent pas aux e-mails normaux.

La création de Gmail comme projet alternatif

L’inspiration pour sa conception est venue d’une utilisatrice de Google qui se plaignait des mauvaises conditions des services de messagerie existants et qui a suggéré à Google de les améliorer. Un ingénieur de l’entreprise a entendu cette plainte et a pensé que le développement d’un nouveau service de messagerie électronique serait un bon projet pour le « temps libre de 20% ».

Le « temps libre de 20% » est une partie du temps de travail que les ingénieurs de Google doivent consacrer à des projets alternatifs en dehors de leurs tâches habituelles, une partie plus imaginative. Cet ingénieur a décidé de travailler dessus, ce qui a marqué le début de Gmail.

Lors de sa création, Gmail devait rivaliser avec ses concurrents : Hotmail, Yahoo Mail, AOL ou Lycox. Il les a tous surpassés et les a obligés à améliorer leurs performances pour être à la hauteur. Il est actuellement le service de messagerie le plus utilisé sur la planète, avec environ 1,2 milliard d’utilisateurs, soit environ un septième de la population mondiale. De plus, il ne dispose plus de 1 Go de stockage, mais de 15 Go, même si les photos et vidéos de plus en plus lourdes font que certains d’entre nous trouvent cela trop petit et doivent utiliser certaines astuces pour l’augmenter.