Il n’est pas nécessaire d’être un hacker pour maximiser la durée de la batterie de ton Xiaomi, il te suffit de faire ceci

Il est vrai qu’au fil des dernières années, les téléphones portables Xiaomi offrent une durée de batterie de plus en plus longue. Que ce soit grâce aux capacités de 4 000 mAh ou de 5 000 mAh que beaucoup de terminaux équipent, ou même grâce à l’optimisation réussie grâce à des éléments comme HyperOS, nous pouvons étendre de plus en plus l’autonomie de nos appareils.

Cependant, certains utilisateurs continuent d’utiliser des outils tels que le mode d’économie extrême de la batterie que le système offre afin de pouvoir obtenir la meilleure autonomie possible, ce que nous pouvons éviter avec le petit truc que nous vous proposons dans ce post, une configuration qui vous prendra quelques secondes et qui améliorera grandement votre expérience avec l’appareil.

Supprimer les animations sur votre Xiaomi vous donnera une bien meilleure autonomie

Il est indéniable que le composant qui consomme le plus de batterie sur nos téléphones portables Xiaomi est l’écran et tous les éléments qui y apparaissent. Par conséquent, moins nous avons d’effets activés lors de son utilisation, meilleure sera l’autonomie que nous pourrons obtenir au quotidien, et c’est quelque chose de très simple à modifier.

Il est vrai que le réglage que nous allons vous montrer dans ce post est un peu caché et que pour le trouver, vous devrez avoir activé les options développeur, mais c’est quelque chose que n’importe qui pourra faire car ce n’est pas compliqué du tout et vous pourrez supprimer complètement les animations qui consomment tant d’autonomie sur vos appareils.

Pour ce faire, vous devez simplement suivre ces étapes: