Le plus grand changement de conception de WhatsApp depuis des années est maintenant officiel

L’interface de WhatsApp pour Android est mise à jour avec une nouvelle barre de navigation inférieure qui est de couleur blanche et qui compte 4 onglets, chacun avec son icône respectif : Chats, Nouveautés, Communautés et Appels

WhatsApp pour Android redessine son interface avec l’un des changements les plus attendus

À la mi-année dernière, WhatsApp, la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui, a commencé à implémenter une nouvelle interface utilisateur dans son application pour Android dans laquelle se démarque une nouvelle barre de navigation inférieure qui facilite la tâche de manipuler l’application à une seule main.

Eh bien, après des mois d’essais et de tests, finalement ce redesign de WhatsApp pour Android est désormais disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie de manière officielle.

La nouvelle barre inférieure de WhatsApp pour Android arrive dans la version stable de l’application

WhatsApp a récemment publié un post sur X, le réseau social connu auparavant sous le nom de Twitter, dans lequel il confirme que la nouvelle barre de navigation inférieure vient d’arriver dans la version stable de son client de messagerie pour Android.

Comme vous pouvez le constater sur les images que nous vous laissons ci-dessous, l’application de messagerie appartenant à Meta a non seulement déplacé la barre de navigation de la partie supérieure de l’interface vers le bas, mais l’a également complètement redessinée.

Ainsi, nous sommes passés d’une barre de navigation de couleur verte avec trois onglets importants : Chats, États et Appels et un plus petit : Communautés, qui était le seul à avoir une icône, à une nouvelle barre de navigation de couleur blanche avec quatre onglets, chacun avec sa propre icône : Chats, Nouveautés, Communautés et Appels.

Cette nouvelle barre de navigation inférieure donne un aspect plus moderne et symétrique à l’application WhatsApp pour Android et vous permet également de la manipuler plus confortablement avec votre pouce.

La nouvelle interface de WhatsApp pour Android a été déployée avec la version 2.24.6.77 de l’application et est désormais disponible pour tous les utilisateurs du client de messagerie.