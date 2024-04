Google révèle quand le support de la messagerie RCS arrivera sur iPhone

La page d’accueil de Google Messages sur le blog officiel d’Android confirme que la messagerie RCS arrivera sur les iPhone à l’automne 2024

Google divulgue accidentellement la date d’arrivée de la messagerie RCS sur les iPhone

À la fin de l’année 2023, Apple a annoncé, pour la surprise de tous, qu’il allait adopter la norme de messagerie RCS (Rich Communication Services) pour les iPhone et que celle-ci arriverait sur les appareils de la pomme à l’automne 2024. Sur cette base, tout semblait indiquer que cette nouvelle fonctionnalité débarquerait sur les iPhone avec iOS 18, puisque la société de Cupertino n’a pas encore fait de déclaration à ce sujet.

Eh bien, bien qu’Apple n’ait dévoilé aucun détail sur l’arrivée de la messagerie RCS sur l’iPhone, curieusement Google l’a fait à travers le blog officiel d’Android.

Google confirme que la messagerie RCS arrivera sur les iPhone cet automne

Comme l’ont découvert les gars du média spécialisé 9to5Google, la société de Mountain View a créé une nouvelle section appelée « RCS » sur la page d’accueil de Google Messages sur le site Web d’Android qui confirme que la messagerie RCS arrivera sur les iPhone à l’automne 2024.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran que nous vous laissons ci-dessus, cette nouvelle section comporte une catégorie appelée « Better Messaging for All » (« Meilleure messagerie pour tous ») qui comporte l’étiquette « Coming soon on iOS » et qui inclut la description suivante:

« Apple a annoncé qu’elle adoptera RCS à l’automne 2024. Une fois cela fait, cela signifiera une meilleure expérience de messagerie pour tous. »

À cet égard, dans cette nouvelle section de Google Messages, la grande G inclut également une autre catégorie appelée « React dynamically » (« Réagir dynamiquement ») dans laquelle elle affirme que les émojis animés et les réactions seront également disponibles dans Google Messages très prochainement.

Cela signifie que, dans quelques mois, les utilisateurs d’Android pourront discuter avec ceux de l’iPhone en utilisant l’application Google Messages, qui recevra également des fonctionnalités supplémentaires telles que les indicateurs d’écriture ou les réponses citées.