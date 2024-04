L’un des meilleurs mobiles Xiaomi de 2023 a enfin reçu HyperOS : vous pouvez maintenant télécharger et essayer cette version basée sur Android 14

Il semblait que ce jour n’arriverait jamais, mais aujourd’hui, après une longue attente, le Xiaomi 13 Lite vient de recevoir la mise à jour vers HyperOS. Cette nouvelle intervient après que toute la famille des Xiaomi 13 ait été entièrement mise à jour, alors peu importe le terminal de cette série que vous avez, car tous peuvent profiter du dernier système d’exploitation présenté par Xiaomi et de tous les avantages qui en découlent.

Cependant, comme il est courant dans ce type de déploiements, seuls les utilisateurs inscrits au programme Mi Pilot de Xiaomi pourront tester ce logiciel pour le moment. Cependant, il est très probable que dans quelques jours, la société asiatique rende la mise à jour disponible pour le reste des utilisateurs lorsqu’elle vérifiera que tout fonctionne correctement, nous n’aurons donc pas à attendre très longtemps en principe.

Enfin, le Xiaomi 13 Lite dispose maintenant de HyperOS

Dans ce cas, le Xiaomi 13 Lite vient de recevoir la ROM européenne de HyperOS sous la version OS1.0.4.0.ULLEUXM, une mise à jour qui, comme prévu, est basée sur Android 14 et sera bientôt disponible dans sa version stable afin que n’importe quel utilisateur puisse l’installer facilement sur son appareil via OTA.

La meilleure chose dans cette nouvelle est qu’avec l’arrivée d’Android 14, le Xiaomi 13 Lite pourra profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités implémentées par la marque dans cette mise à jour, en plus de pouvoir bénéficier du dernier correctif de sécurité d’Android qui a récemment été lancé. Par conséquent, malgré le fait que ce téléphone ait été sur le marché depuis un certain temps, il rattrape les plus récents en termes de logiciel.

En conclusion, maintenant tout ce que nous avons à faire c’est attendre que Xiaomi décide de rendre cette mise à jour disponible de manière stable pour le reste des utilisateurs afin qu’ils puissent commencer à utiliser le logiciel au quotidien. Cela ne devrait pas tarder normalement, donc nous devrons être attentifs aux paramètres de l’appareil pour pouvoir l’installer dès que ça arrivera.

Source | MIUIes