Xiaomi: Pourquoi ne pas fabriquer un écran qui envelopperait le téléphone ? Le révolutionnaire Xiaomi Mi MIX Alpha est né

En 2019, Xiaomi a eu une idée qui reste encore folle jusqu’à aujourd’hui : envelopper complètement un téléphone avec son propre écran. Avec ce concept en tête, est né le Xiaomi Mix Alpha, un appareil avec un écran waterfall qui a révolutionné une industrie de plus en plus conventionnelle.

Malheureusement, cet appareil n’a été vendu qu’en Chine pour un prix d’environ 2 559 euros au taux de change et n’a jamais atteint le marché mondial, mais cela est compréhensible lorsque l’on voit ce qui se passe aujourd’hui avec les Mix Fold et nous espérons que cela pourra bientôt être résolu pour pouvoir profiter des meilleurs smartphones de Xiaomi dans le monde entier.

Peu importe comment vous le regardez : le téléphone est impressionnant

En plus du matériel qui était à la hauteur de ce qui se faisait de mieux à l’époque, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 855+, une batterie de 4 050 mAh avec une charge rapide de 40W et même jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, le Mix Alpha se distinguait par son écran OLED flexible de 7,92 pouces qui occupait presque toute la surface utile de l’appareil.



Cet écran était présent à la fois à l’avant et à l’arrière, et n’était divisé que par un module de caméras vertical dans lequel se trouvait un capteur principal de 108 MP avec un grand angle de 20 MP et un zoom optique de deux fois. Comme on peut le voir, nous n’avions pas de caméra frontale, mais ce n’était pas non plus nécessaire car on pouvait prendre des photos dans n’importe quelle direction sans perdre de vue l’écran.

Ce qui a suscité une certaine controverse, c’est la capacité de tenir ce téléphone à la main sans que l’écran ne le détecte comme des touches incorrectes dans l’interface. Pour y remédier, Xiaomi a introduit une série de capteurs qui, combinés à des algorithmes d’intelligence artificielle, reconnaissaient automatiquement ces touches pour qu’elles fonctionnent correctement.



Cependant, avoir un design aussi révolutionnaire présentait deux inconvénients majeurs. Le premier est que l’appareil pesait 241 grammes, donc il n’était pas précisément léger. Et le deuxième était lié à l’absence de boutons physiques en raison du manque d’espace, donc simplement monter ou descendre le volume devait se faire via l’écran tactile.

Peut-être que c’était l’une de ces raisons, avec un prix assez élevé, pourquoi Xiaomi a décidé de laisser le Mix Alpha comme un concept exclusif pour la Chine et n’est pas arrivé sur d’autres marchés, mais cela ne change pas le fait que nous sommes en présence de l’un des smartphones les plus impressionnants que nous ayons vu indépendamment de la marque dont nous parlons.