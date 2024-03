Comment connecter un clavier sans fil à votre téléphone Android

Dans ce guide, je vais vous expliquer les étapes pour utiliser un clavier Bluetooth sur Android et comment tirer le meilleur parti de ce périphérique sur votre téléphone portable.

Vous pouvez utiliser n’importe quel clavier Bluetooth avec votre téléphone portable Android

Dans ce guide, je vais vous expliquer toutes les étapes que vous devez suivre pour connecter un clavier sans fil à votre téléphone portable Android. Comme vous pouvez le deviner, nous utiliserons la connexion Bluetooth à tout moment, car c’est la plus pratique pour connecter des accessoires et des périphériques à votre téléphone portable.

Connecter votre clavier à votre téléphone portable grâce au Bluetooth

Conseils pour tirer le meilleur parti du clavier sur Android

L’objectif de cette procédure est similaire à celui de connecter un clavier sans fil à une Smart TV. Grâce à cette connexion, vous pourrez écrire beaucoup plus rapidement sur votre téléphone portable, quelle que soit l’application que vous utilisez. Par exemple, il vous sera très pratique d’écrire des notes dans votre application préférée, de lancer des raccourcis clavier et de basculer rapidement entre les applications.

Pour connecter un clavier sans fil, vous devez d’abord mettre l’accessoire en mode d’appairage. Comment faire cela ? Cela dépend du dispositif. Généralement, les claviers Bluetooth ont un bouton physique qui, une fois enfoncé pendant plusieurs secondes, rend le périphérique visible à d’autres appareils et permet de le coupler. Pour indiquer que le clavier est en mode d’appairage, les fabricants incluent généralement une LED d’état qui clignote rapidement.

Une fois que vous avez mis le clavier dans le bon état, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres de votre téléphone. Appuyez sur Bluetooth. Attendez que le clavier apparaisse dans la liste des appareils disponibles. Appuyez dessus pour commencer le couplage. Saisissez le code que vous voyez à l’écran en utilisant les chiffres du clavier. Appuyez sur la touche Entrée du clavier. Maintenant, les deux appareils devraient être couplés.

À partir de ce moment, le périphérique sera entièrement fonctionnel sur Android, y compris certaines fonctionnalités intéressantes. Cependant, vous vous demandez peut-être comment tirer le meilleur parti du clavier sur votre téléphone portable. Continuez à lire pour découvrir quelques conseils intéressants.

Une fois que vous avez terminé le processus de connexion entre le téléphone portable et le clavier, vous pouvez commencer à écrire dans n’importe quel champ de texte. Cependant, il y a quelques astuces que vous devez connaître pour tirer le meilleur parti de cette combinaison intéressante. Voici les plus importants.

Apprenez les raccourcis clavier de vos applications préférées

Optimisez votre productivité en maîtrisant les raccourcis clavier dans des applications telles que Microsoft 365, Google Docs ou votre navigateur préféré. Avec des combinaisons telles que Ctrl + C pour copier ou Ctrl + V pour coller, vous pouvez accélérer votre flux de travail et effectuer des tâches plus rapidement.

Notez que dans la plupart des applications importantes, les développeurs ont ajouté un certain degré de prise en charge des claviers externes. Vous pourrez donc travailler avec votre clavier et votre téléphone portable comme s’il s’agissait d’un mini-ordinateur. Poursuivant avec l’un des exemples du paragraphe précédent, Google Docs, voici quelques combinaisons de touches qui fonctionnent parfaitement :

Gras ➡️ Ctrl + b

Italique ➡️ Ctrl + i

Souligné ➡️ Ctrl + u

Barré ➡️ Alt + Maj + 5

Augmenter le retrait du paragraphe ➡️ Ctrl + ]

Diminuer le retrait du paragraphe ➡️ Ctrl + [

Appliquer le style de texte normal ➡️ Ctrl + Alt + 0

Appliquer le style de titre [1-6] ➡️ Ctrl + Alt + [1-6]

Aligner à gauche ➡️ Ctrl + Maj + l

Centrer ➡️ Ctrl + Maj + e

Aligner à droite ➡️ Ctrl + Maj + r

Justifier ➡️ Ctrl + Maj + j

Liste numérotée ➡️ Ctrl + Maj + 7

Liste à puces ➡️ Ctrl + Maj + 8

Liste de vérification ➡️ Ctrl + Maj + 9

Utilisez un support pour mieux voir l’écran de l’appareil

Une autre façon d’améliorer l’expérience d’écriture sur votre téléphone portable est d’utiliser un support vertical pour votre appareil. En élevant l’écran à une hauteur confortable et stable, vous améliorerez la visibilité, ce qui est particulièrement utile lorsque vous utilisez votre clavier externe pour des tâches prolongées. Les principales boutiques en ligne proposent plusieurs options qui vous aideront à maintenir votre téléphone portable dans une position appropriée.

Support Móvil Mesa Vertical, OMOTON

Amazon Basics – Support ajustable para teléfono móvil

YATEICBC-1 Pcs Support de teléfono Ultrafino de Acero Inoxidable

Profitez des raccourcis clavier, s’ils sont disponibles

Certains claviers offrent un accès direct à des fonctions telles que le navigateur, la calculatrice et d’autres utilitaires en appuyant simplement sur une touche. Il est parfois même possible de personnaliser ces raccourcis pour les adapter à vos besoins. Sans aucun doute, si le clavier que vous avez acheté dispose de boutons pour des actions rapides, il est préférable d’en profiter.

Achetez un clavier pliable pour travailler n’importe où

Faites de n’importe quel endroit votre espace de travail avec un clavier pliable. Compact et portable, cet accessoire vous permet de travailler confortablement n’importe où, des cafés aux aéroports, sans avoir à transporter un clavier complet.

Mcbazel Teclado Bluetooth Plegable

Configurez correctement la langue

Enfin, assurez-vous que votre clavier est configuré dans la bonne langue pour écrire correctement. Normalement, Android le fait automatiquement, mais si nécessaire, ajustez les paramètres de langue dans les paramètres de votre appareil. Vous devez le faire dans Paramètres supplémentaires > Langues et saisie > Clavier physique.

N’oubliez pas que si vous rencontrez des problèmes après l’appairage, vous pouvez consulter notre guide sur la façon de résoudre le problème qui provoque la désinstallation du clavier. Bien qu’il s’agisse d’une publication axée sur Windows, les conseils fournis peuvent vous aider à résoudre tout problème avec Android et votre clavier sans fil.