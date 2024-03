Quelque chose sent mauvais (littéralement) dans le stylet S Pen du Samsung Galaxy S24 Ultra

Certains utilisateurs se plaignent dans les communautés que le plastique du nouveau S Pen de Samsung dégage une mauvaise odeur

Le nouveau S-Pen du Galaxy S24 Ultra, maintenant source de discorde

On voit de drôles de choses dans cette industrie. Enormément salué par la critique, le Samsung Galaxy S24 Ultra que nous avons pu analyser en profondeur ici sur Netcost-security.fr il y a quelques semaines semble maintenant ouvrir la boîte de Pandore. Pas le téléphone en lui-même, qui reste spectaculaire, mais son stylet optique S Pen et le nouveau matériau dont il est fait.

Les collègues de 9to5Google partageaient une discussion sur la communauté Samsung de Reddit, où certains utilisateurs se plaignent que quelque chose sent mauvais dans le S Pen, littéralement, car apparemment, le matériau plastique qui le recouvre dégage une mauvaise odeur.

Le plus curieux dans cette affaire, c’est que nous avons tous d’abord salué le nouveau S Pen des derniers Galaxy S de Samsung, car le toucher velouté et la finition antidérapante lui confèrent sans aucun doute une expérience d’utilisation plus confortable et une prise en main plus agréable en cas de chute.

Mais là s’arrêtent les éloges, car le revêtement du nouveau stylet des Sud-Coréens, une sorte de plastique, dégage une mauvaise odeur après seulement quelques semaines d’utilisation de l’appareil, nous ne savons pas si c’est à cause de la chaleur générée ou si c’est simplement le matériau qui dégage cette odeur.

Le nouveau stylet S Pen de Samsung est plus confortable grâce à son toucher velouté et à sa finition antidérapante, mais cela semble avoir une contrepartie, car le plastique utilisé cette année dégage une mauvaise odeur pour certains utilisateurs… L’avez-vous constaté sur les vôtres ?

Ce problème ne se posait pas avec les anciens Galaxy Note, prédécesseurs des Galaxy S qui, à partir de la génération « 22 », ont hérité des caractéristiques et du stylet, mais pas de la finition brillante et du toucher poli moins confortable mais sans odeurs ni problèmes.

De toute façon, la fonctionnalité du S Pen est exactement la même qu’auparavant et seuls quelques utilisateurs semblent se plaindre de l’odeur, donc maintenant, si vous avez un Galaxy S24 Ultra dans vos poches, vous pouvez le sortir, prendre le stylet et vérifier si le vôtre sent également mauvais… Pouvez-vous nous le confirmer dans les commentaires ?