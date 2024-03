Les 10 meilleures applications gratuites pour Android arrivées sur Google Play ces dernières semaines

Marre des applications Android habituelles? Découvrez ces 10 applications gratuites pour Android qui viennent d’arriver sur le Play Store et qui en valent la peine

Applications sur un smartphone Android

Si vous êtes également de ceux qui naviguent souvent sur le Google Play Store à la recherche de nouvelles applications gratuites de toutes sortes, vous êtes au bon endroit, car une fois de plus, nous avons rassemblé pour vous les meilleures applications gratuites qui ont récemment fait leur apparition sur la boutique Google.

Sans plus tarder, nous vous présentons 10 applications gratuites pour Android récemment arrivées sur Google Play, que vous ne devriez pas ignorer.

Status Saver

La première nouvelle application Android que nous vous recommandons d’essayer est Status Saver, un outil gratuit grâce auquel vous pourrez voir les mises à jour d’état de vos amis sur WhatsApp, les télécharger sur votre appareil mobile et les partager rapidement et facilement.

De plus, toutes les photos et vidéos des statuts que vous téléchargez sont automatiquement sauvegardées dans votre galerie, et vous pouvez utiliser cette application n’importe où, car elle ne nécessite pas de connexion internet pour fonctionner.

Simple Document Scanner

Comme son nom l’indique, cette application simple vous permet de numériser tous types de documents et de les enregistrer sur votre appareil à l’aide d’une image ou d’un fichier PDF.

Simple Document Scanner est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, qui respecte votre vie privée, puisque tous les documents numérisés sont exclusivement enregistrés sur votre appareil.

Azul VPN

Si vous recherchez un VPN gratuit et sécurisé, vous devriez essayer Azul VPN, un client VPN pour Android qui dispose d’un chiffrement de qualité militaire et d’un réseau mondial de serveurs répartis dans le monde entier.

Avec Azul VPN, vous pourrez naviguer de manière anonyme sur le réseau et débloquer facilement les contenus multimédias restreints dans votre pays, car cette application ne nécessite pas d’inscription et dispose d’une interface vraiment simple et intuitive.

Depth Wallpapers

Si vous en avez marre des fonds d’écran ennuyeux préinstallés sur votre téléphone, nous vous encourageons à essayer Depth Wallpapers, une application gratuite qui vous offre un catalogue très large et varié de fonds d’écran de haute qualité sur différents thèmes avec un effet de profondeur, vous offrant une expérience visuelle extrêmement immersive.

Depth Wallpapers est une application gratuite avec de la publicité qui met à votre disposition un nombre limité de fonds d’écran. Si vous voulez tous les débloquer, vous devrez passer à la caisse et effectuer un paiement unique de 1,99 euros.

WhatsApp Revive

WhatsApp Revive est une application tout-en-un qui vous permet de gérer facilement vos messages et fichiers multimédias sur WhatsApp, car elle vous permet de récupérer les messages texte et les contenus multimédias supprimés, de sauvegarder tous vos chats WhatsApp et même de restaurer des conversations entières.

WhatsApp Revive est une application gratuite avec de la publicité que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous fournissons ci-dessous.

AZ Video Download Master

AZ Video Download Master est un outil pratique avec lequel vous pouvez télécharger des vidéos de n’importe quel réseau social facilement et rapidement grâce à son navigateur intégré.

Cette application est compatible avec une variété de formats de fichiers vidéo tels que mp3, m4a, mp4, m4v, mov, avi ou wmv et vous permet de télécharger plusieurs clips simultanément à vitesse maximale et de les enregistrer soit dans un dossier protégé par mot de passe sur votre appareil, soit sur une carte microSD.

Temp Mail – ExpressMail

Si vous en avez marre d’être submergé de SPAM dans votre boîte de réception de messagerie électronique, vous devriez essayer ExpressMail, une application gratuite qui vous permet de créer facilement des adresses e-mail temporaires et jetables pour vous inscrire sur des sites et des services en ligne dont vous ne voulez pas recevoir de notifications dans votre courrier personnel.

Habit Tracker – Track Goals

Habit Tracker est une application parfaite pour toutes les personnes qui cherchent à créer de nouvelles habitudes, car elle vous montre vos progrès avec de beaux graphiques sous forme de grille et de cartes thermiques basées sur des mosaïques.

De plus, cette application vous permet également de personnaliser votre tableau d’habitudes en modifiant les couleurs, les icônes, les descriptions, la date de début et de fin et de définir plusieurs rappels et de créer des listes de tâches à faire pour chaque habitude.

KnownCalls – Whitelist calls

KnownCalls est une application de blocage d’appels pour Android qui vous permet de lutter contre le SPAM et les appels non désirés, car cet outil fera en sorte que votre téléphone rejette automatiquement les appels provenant de numéros qui ne figurent pas dans votre liste de contacts.

KnownCalls est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous fournissons ci-dessous.

Entraînement à la maison pour hommes

Et nous terminons cette liste des nouvelles applications pour Android avec Entraînement à la maison pour hommes, une application gratuite pour vous mettre en forme à la maison qui met à votre disposition une grande variété d’entraînements remplis d’exercices, chacun d’entre eux étant accompagné d’une vidéo explicative pour les réaliser correctement et éviter les blessures.

De plus, cette application vous montre des analyses détaillées qui vous permettront de suivre la croissance musculaire, de suivre la fréquence des entraînements, de vérifier les améliorations que vous avez réalisées tant en termes de force que d’endurance et de suivre l’évolution de votre poids.