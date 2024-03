Avec cete simple astuce, vous saurez si votre téléphone Xiaomi a besoin d’un changement de batterie

Grâce à ce code secret de MIUI, vous pourrez vérifier si la batterie de votre Xiaomi doit être remplacée

Découvrez une fonction cachée de MIUI qui vous permettra de connaître l’état de santé de la batterie de votre smartphone Xiaomi

La batterie est sans aucun doute l’un des composants du smartphone qui se dégrade le plus avec son utilisation, et bien que Xiaomi et d’autres grands fabricants de téléphones aient inclus au cours des dernières années différentes fonctionnalités telles que l’optimisation de la charge pendant la nuit qui permettent de prolonger leur durée de vie, il est vrai que la santé des batteries a tendance à se détériorer après 2 ou 3 ans.

Cependant, si vous avez un téléphone Xiaomi, vous pouvez anticiper la fin de vie de la batterie de votre smartphone en utilisant un simple truc de MIUI grâce auquel vous pourrez vérifier l’état de santé de la batterie de votre téléphone en quelques secondes.

Comment vérifier l’état de santé de la batterie de votre téléphone Xiaomi

Comme vous le savez déjà, MIUI dispose d’un grand nombre de codes secrets qui vous permettent de débloquer des fonctions cachées et de vérifier l’état du matériel de votre appareil mobile.

Précisément, l’un de ces codes cachés vous permettra d’accéder au menu secret de la batterie de votre téléphone Xiaomi et de connaître l’état de sa santé.

Pour accéder à ce menu caché de la batterie de votre téléphone Xiaomi, suivez simplement ces trois étapes simples :

Ouvrez l’application Téléphone sur votre Xiaomi

Appuyez sur l’icône qui apparaît en bas à droite pour déployer le clavier de numérotation

Entrez la combinaison alphanumérique suivante : *##6485##*

Une fois cela fait, vous verrez un nouvel écran avec les informations complètes sur la batterie de votre appareil, et le paramètre que vous devez vérifier pour connaître son état est MB_06.

Cette option vous indique l’état de santé de la batterie de votre téléphone Xiaomi avec un mot en anglais. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran d’un POCO F3 ci-dessous, si l’état de la batterie est optimal, le mot « Good » apparaîtra.

Cette fonction cachée de MIUI vous permettra non seulement de vérifier l’état de la batterie de votre appareil actuel, mais aussi de vérifier la santé de la batterie d’un téléphone Xiaomi que vous envisagez d’acheter d’occasion.