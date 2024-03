Le meilleur compagnon de voyage est de Xiaomi : un fil dentaire portable fabriqué à base d’eau sous pression pour se brosser les dents même lorsqu’il n’y a pas de robinets autour de vous.

Laver vos dents n’importe où, c’est ce que promet le nouveau dispositif de l’écosystème Xiaomi. Une chose vraiment folle qui vous envoie de l’eau sous pression dans la bouche pour la garder toujours propre. Et il est complètement portable.

Ce dispositif est comme avoir un fil dentaire portable avec de l’eau, et il dispose de la technologie innovante ‘Cloud Sensation Umbrella Jet Water Flossing Technology’ grâce à sa colonne d’eau centrale précise pour nettoyer les espaces entre les dents. Et un rideau d’eau circulaire environnant pour nettoyer la zone du triangle des gencives, ce qui augmente la zone de nettoyage 7 fois.

Xiaomi Mijia F400

Le fil dentaire à eau offre 1700 pulsations par minute qui éliminent 99% de la plaque dentaire tout en minimisant l’irritation des gencives. Ce rince-bouche portable offre quatre modes d’utilisation: Doux, Standard, Fort et Massage:

Le mode Doux convient aux débutants

convient aux débutants Le mode Standard est pour le nettoyage quotidien

est pour le nettoyage quotidien Le mode Fort élimine les résidus les plus tenaces

élimine les résidus les plus tenaces Le mode Massage est idéal pour les gencives sensibles.

Une autre caractéristique clé du F400 est sa batterie longue durée: Xiaomi affirme qu’elle peut durer jusqu’à 100 jours avec une seule charge. Le réservoir d’eau a une capacité de 200 ml, ce qui, selon la société, est suffisant pour une seule séance de nettoyage.

Embout et prix

Le F400 est livré avec trois embouts: Cloud Sensation multieffet, Standard et Orthodontique. L’embout Cloud Sensation est conçu pour un nettoyage en douceur, l’embout Standard est pour un nettoyage en profondeur et l’embout Orthodontique convient aux utilisateurs portant des appareils orthodontiques.





Le fil dentaire est léger, portable et conçu pour un confort accru, avec un compartiment pour les embouts sur le corps et un interrupteur pour l’allumer et l’éteindre instantanément. Il comprend également une bille de gravité qui absorbe l’eau sous différents angles, permettant une expulsion douce de l’eau et favorisant le nettoyage avec le fil dentaire sous plusieurs angles.





Le Xiaomi Mijia F400 est disponible en trois couleurs: Blanc Sensation de Nuage, Vert Menthe et Rose Corail. Il est actuellement en précommande en Chine pour 239 yuans, ce qui équivaut à seulement 30,70 euros. Et nous aimerions le voir en France, car il est idéal pour maintenir la santé dentaire lors de tous types de voyages.

