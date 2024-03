Mercury Weather est la première application météo qui a capté mon attention au cours des six dernières années

Sa simplicité, son interface et ses widgets m’ont complètement captivé

Mercury Weather est une application météo pour iPhone

Mercury Weather a été la première application météo qui a attiré mon attention et que j’ai eu envie de tester au cours des six dernières années. Son interface, sa simplicité et ses widgets m’ont fait me demander si je devais arrêter d’utiliser CARROT Weather, l’application météo que j’utilise depuis 2018.

J’ai découvert Mercury Weather par hasard, et les images que j’ai vues m’ont incité à la télécharger et à commencer à la tester il y a quelques jours. Pour le moment, je suis en phase de test de l’application et je pense sérieusement à l’acheter ou non une fois que j’aurai terminé. Comme je l’ai déjà dit, sa simplicité et son interface m’ont captivé.

Mercury Weather : bonne interface et une fonction pour les amateurs de voyages

Mercury Weather se distingue par son interface. La première chose que vous voyez en ouvrant l’application est la température, avec des informations liées aux conditions météorologiques actuelles. Le fond de l’information principale est en accord avec le temps qu’il fait à ce moment-là. Autrement dit, s’il fait ensoleillé, l’orange sera la couleur principale, ou s’il pleut, ce sera la couleur bleue.

En plus de la température, des conditions, de l’humidité ou de la vitesse du vent, dans Mercury Weather vous pourrez également voir la température horaire à travers un graphique ou la température et le temps par jour. Dans le deuxième cas, vous pourrez le faire grâce à deux lignes temporelles qui affichent les températures maximales et minimales.

Enfin, l’application dispose de graphiques mensuels pour que vous puissiez voir le temps qu’il a fait pendant le mois en cours. Mais en plus, les prévisions de l’application vont un peu plus loin et sont destinées, dans ce cas, aux voyageurs. Elle propose en effet une option pour connaître le temps qu’il fera dans une ville si vous devez voyager.

Et il ne vous montrera pas seulement la prévision météo, mais aussi les jours qu’il reste avant ce voyage dans l’un de ses widgets. Et c’est un autre point fort de l’application : ses widgets.

Mercury Weather est une application qui se distingue par ses widgets

Les widgets sont les principaux protagoniste des appareils Apple. C’est pourquoi une application doit avoir de bons widgets à ajouter à l’écran de verrouillage et à l’écran d’accueil. Et à cet égard, Mercury ne reste pas en arrière.

Pour l’écran d’accueil, elle dispose de widgets pour connaître le temps actuel, le temps des prochaines heures, le temps des prochains jours ou des widgets interactifs qui vous permettent de changer entre une vue quotidienne ou horaire d’un simple toucher.

Et en prime, les widgets ont également l’essence de l’application et leur fond est en accord avec le temps. Autrement dit, s’il fait ensoleillé, il sera orange, s’il fait nuageux, il sera gris, s’il pleut, il sera bleu, etc. Sans aucun doute, Mercury Weather a été l’une de mes grandes découvertes récentes. Pour le moment, je pense que ce sera la nouvelle application météo que j’utiliserai sur mon iPhone.