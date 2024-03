Cet iPhone 15 Pro avec un design inspiré par Apple Vision Pro coûte 7 400 euros

C’est une œuvre d’art d’une entreprise habituelle comme Caviar, bien que jolie, ce n’est pas forcément beau… C’est une question de goûts !

Ceci est l’iPhone Vision de Caviar

Il est vrai qu’il existe de nombreux téléphones portables chers pour de nombreuses raisons, mais en réalité, la plupart ne justifient pas leurs prix par un matériel hors du commun ou par des performances exceptionnelles, ni même par un design extrêmement novateur, mais plutôt par l’exclusivité et le luxe de certains matériaux et approches parfois curieux : il existe des téléphones portables avec des morceaux de météorites très coûteux, d’autres liés à des marques de haute horlogerie qui atteignent jusqu’à 50 000 dollars, et nous en avons même vu inspirés des grands magnats du secteur technologique.

Il semble que tout soit permis lorsqu’il s’agit de vêtir un téléphone exclusif, et dans cet art, l’une des marques les plus connues est la marque Caviar, une entreprise d’origine russe basée maintenant à Dubaï, bien sûr, qui a l’habitude de prendre comme base un iPhone d’Apple ou un Samsung Galaxy S haut de gamme pour lui ajouter un boîtier design avec des matériaux luxueux en édition très limitée.

Cette fois, ils l’ont fait avec les iPhone 15 et iPhone 15 Pro en s’inspirant du nouvel ordinateur spatial Vision Pro d’Apple, offrant ainsi aux personnes les plus aisées un iPhone exclusif qui s’accordera à merveille avec cette sorte de lunettes futuristes développées par le géant de Cupertino… Bien sûr, cela coûte la somme de 7 400 euros ou plus dans le store de Caviar !

Voici le Caviar iPhone Vision

Comme nous l’ont présenté depuis Yanko Design, ce nouvel iPhone habillé de luxe est recouvert d’un boîtier en titane usiné et détaillé avec un niveau de qualité de joaillerie, en utilisant des émaux et d’autres matériaux nobles tels que l’or, les diamants ou d’autres pierres précieuses.

La conception est… Étrange. Discutable. Mais cela dépend des goûts ! Nous n’allons pas nous aventurer sur ce terrain, mais nous pouvons dire que Caviar a pris un gros plan de l’arête du nez des Vision Pro et certains détails de l’ordinateur spatial d’Apple pour donner aux deux terminaux cette même ligne visuelle si futuriste et innovante.

Vous pouvez le voir mieux sous tous les angles ici :

Caviar iPhone Vision, galerie de photos

La finition est, selon Caviar, de qualité aérospatiale, avec des détails gravés au laser et même la possibilité de personnaliser certaines choses. La collection est également limitée à 99 unités, donc la marque dubaïote assure maintenant l’exclusivité maximale pour ses clients.

Nous ne savons pas si cela vaut la peine de l’acheter, car pour l’argent qu’il coûte, vous pourriez avoir deux exemplaires des Vision Pro et il vous resterait même de l’argent pour acheter l’iPhone 15 Pro tel qu’il est proposé par Cupertino, bien qu’il y ait des gens pour qui le compte en banque ne pose probablement pas de problème et ces designs leur sembleront suffisamment distinctifs pour les acheter.

À l’intérieur, c’est évidemment un iPhone 15 Pro sans fantaisie, avec une capacité de stockage de 128 Go dont le prix s’élève à 8 060 dollars, ou en d’autres termes, 7 397 euros pour le taux de change actuel. Ils sont bien sûr expédiés en toute sécurité et avec une livraison garantie dans un délai d’environ une semaine.

Juste pour vous donner toutes les informations, vous devez également savoir que le Caviar iPhone Vision le plus cher, avec 1 To de stockage interne non extensible, coûte 9 060 dollars ou 8 316 euros… Vous n’en voulez pas un ?