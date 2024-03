10 applications peu connues pour Android que vous ne devriez pas négliger

Ces 10 applications gratuites ne sont pas très populaires sur Google Play, mais elles en valent la peine, essayez-les!

Applications sur un smartphone Android

La Google Play Store propose un nombre considérable d’applications gratuites et payantes, plus de 3,5 millions en particulier, ce qui fait que nous utilisons généralement toujours les mêmes applications, ce qui nous empêche d’essayer de véritables joyaux cachés qui en valent vraiment la peine, mais qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas aussi populaires qu’ils le méritent.

Pour que cela ne vous arrive pas, une fois de plus, aujourd’hui nous vous proposons une dizaine d’applications gratuites pour Android qui ne sont pas très connues, mais qui méritent une chance.

Simple Keyboard

Malgré le fait de ne pas être l’un des claviers Android les plus populaires, Simple Keyboard tient ses promesses, car il s’agit d’ un clavier simple, très facile à utiliser et sans fonctionnalités inutiles.

De plus, Simple Keyboard est une application open source qui ne pèse que 1 Mo, qui n’a aucune publicité, qui offre une grande variété de fonctionnalités telles qu’une rangée de numéros, une prise en charge des gestes, des thèmes personnalisables ou une hauteur configurable et qui respecte votre vie privée, car elle ne partage pas ce que vous écrivez avec des tiers.

Proton Drive

Dans l’écosystème des applications Proton, parmi lesquelles la plus connue est Proton Mail, nous trouvons Proton Drive, un service de stockage cloud gratuit et open source avec un cryptage de bout en bout qui vous permet de télécharger des photos, des vidéos et des documents depuis votre smartphone, d’accéder à vos fichiers ou répertoires hors ligne et de créer des liens sécurisés pour partager un dossier avec quelqu’un qui n’a pas Proton Drive.

Proton Drive est une application gratuite sans publicité qui vous offre 5 Go de stockage gratuit, que vous pouvez augmenter en souscrivant l’un des abonnements payants de Proton Mail.

Vanilla Music

Vanilla Music est un lecteur de musique simple, gratuit et open source qui prend en charge les formats audio les plus courants (MP3, OGG, FLAC, PCM), qui vous permet de gérer facilement votre bibliothèque musicale grâce à une navigation basée sur les tags et les répertoires et qui prend en charge les listes de lecture Android ainsi que la lecture sans interruption des fichiers OGG et FLAC.

G-CPU: Monitor CPU, RAM, Widget

G-CPU est un outil complet de surveillance de votre téléphone qui vous montre l’état des composants matériels de votre appareil, tels que le processeur, la mémoire RAM, l’écran, la batterie et les différents capteurs tels que l’accéléromètre ou le gyroscope.

Mais ce n’est pas tout, car cette application gratuite dispose également d’une fonction qui vous permet d’exécuter une série de tests de performances grâce auxquels vous pouvez vérifier que les composants de votre smartphone fonctionnent correctement.

Pluma: navigateur rapide

Pluma est un navigateur Web simple, rapide et léger doté d’un bloqueur de publicités pratique qui supprime les annonces et les bannières, d’un lecteur multimédia avec la fonction Picture in Picture pour regarder des vidéos en arrière-plan et d’un mode d’économie de données parfait pour lorsque vous êtes en voyage et que vous ne voulez pas épuiser votre forfait de données.

Pluma est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers Google Play que nous vous laissons ci-dessous.

Organic Maps

Organic Maps est une alternative open source à Google Maps qui utilise OpenStreetMap, une plateforme collaborative qui crée des cartes modifiables et libres, et qui respecte votre vie privée, car elle ne suit pas votre emplacement ni ne collecte de données sur vos déplacements.

WaveUp

Si le bouton d’allumage de votre téléphone est cassé ou si l’écran ne fonctionne pas correctement, vous trouverez certainement utile WaveUp, un outil simple qui allume l’écran lorsque vous passez la main au-dessus du capteur de proximité du smartphone ou lorsque vous le sortez d’une poche ou d’un sac à dos.

PutMask – Censor Video & Image

PutMask est une application d’édition qui détecte le visage de toutes les personnes présentes sur une photo ou une vidéo pour que vous puissiez les brouiller et ainsi protéger la vie privée des personnes qui y apparaissent.

PutMask est une application gratuite, mais elle contient de la publicité et propose une série d’achats intégrés allant de 2,99 euros à 29,99 euros.

Kiwix offline

Kiwix offline est une application qui vous permet de stocker une copie complète de n’importe quelle page Web sur votre téléphone pour la consulter ultérieurement, même sans connexion Internet.

Kiwix offline est une application totalement gratuite, sans publicité ni achats in-app, que vous pouvez télécharger via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Voice Audiobook Player

Et nous clôturons cette compilation d’applications gratuites et peu connues pour Android avec Voice Audiobook Player, un lecteur d’audiobooks gratuit et open source aussi simple que fonctionnel, car il vous permet de modifier la vitesse de lecture, de reprendre la lecture là où vous vous étiez arrêté la dernière fois et d’établir des marque-pages pour revenir à une partie spécifique de l’audiobook.