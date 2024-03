Google emmènera finalement Gemini Nano au Pixel 8

Google finalement apportera Gemini Nano au modèle de base du Pixel 8, qui devrait arriver dans quelques mois sur le téléphone et auprès des utilisateurs.

Écran du Pixel 8

Google a eu un parcours étrange dans la course à l’IA. Il a d’abord lancé un chatbot appelé Bard, qui prétendait rivaliser avec ChatGPT et qui n’avait même pas bonne presse auprès des propres employés de Google, et qui s’est rapidement transformé en Gemini, qui promettait d’aller beaucoup plus loin que son prédécesseur. Et même si c’est seulement pour l’intégration, il y parvient.

En début de mois, nous savions que Google n’avait pas prévu de déployer Gemini Nano sur le Pixel 8, la version réduite du modèle d’IA pour les téléphones mobiles qui fonctionne de manière similaire à Copilot dans les programmes, les systèmes d’exploitation et les applications de Microsoft. Les raisons que Google a données à cela étaient simplement les limites du matériel de son modèle de base.

Maintenant, grâce à des informations publiées sur 9to5Google, après avoir été totalement écarté en tant que candidat pour recevoir Gemini Nano, il semble que le Google Pixel 8 va recevoir le modèle d’IA de sa société mère finalement.

Un chatbot pour tous les gouverner

D’après ce que nous avons pu voir dans les versions préliminaires pour les développeurs, Gemini Nano arrive pour doper les réponses intelligentes de Gboard et offrir des transcriptions des notes vocales prises avec l’enregistreur d’Android. Les capacités étendues de Gboard permettront de fournir des « réponses de meilleure qualité » qui savent qu’elles « sont utilisées dans une conversation » et qui devraient être générées plus rapidement. Pour le moment, les capacités d’IA de Gboard fonctionnent avec WhatsApp, Line et KakaoTalk.

Apparemment, ce qui empêchait Google de déployer cette fonctionnalité sur ses Pixel 8 de base était les 8 Go de RAM du dispositif, contre les 12 Go du modèle Pro. Google estime que, bien qu’ils aient réussi à apporter Gemini Nano aux Pixel 8, ces 4 Go de différence pourraient entraîner des expériences utilisateur différentes, donc pour l’instant, ils le testent sur le modèle de base.

Pour l’instant, il semble qu’ils aient trouvé un moyen d’exécuter le modèle de langage sans que cela n’ait d’impact sur le reste de l’expérience utilisateur, quelque chose de similaire à ce que fait Samsung avec les Galaxy S24 de base. Pour rappel, Google a annoncé que Gemini Nano arriverait sur les Pixel 8 Pro en décembre dernier. Les commentaires selon lesquels il ne serait pas disponible sur le modèle de base ont été faits en dehors de l’équipe de développement de Pixel.

Gemini Nano arrivera sur le Pixel 8 de base en juin, avec ce qui sera Android 14 QPR3.