Xiaomi améliore l’un de ses dispositifs les plus incroyables et utiles : la lampe de plafond qui en plus sèche votre linge à l’intérieur de la maison

En été, sécher le linge est génial car cela se fait très rapidement. Mais en hiver, c’est plus compliqué. Et surtout lors de jours pluvieux comme ceux de cette Semaine Sainte 2024, je ne vous en parle même pas. C’est pourquoi la nouveauté de Xiaomi et Mijia est géniale : un sèche-linge pour l’intérieur de la maison qui est également une lampe.

Ce sèche-linge a un design élégant qui économise de l’espace, ce qui en réalité une option attrayante pour les foyers modernes à la recherche de solutions efficaces pour le lavage du linge. Et c’est idéal si vous ne voulez pas avoir un sèche-linge à côté de la machine à laver pour éviter que votre facture d’électricité ne grimpe.

Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer

Avec un design encastré dans un boîtier remarquablement mince de seulement 9,8 cm de largeur lorsqu’il est replié, ce qui permet une installation discrète et presque invisible au plafond, le Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer vous aidera à optimiser l’espace de votre maison.

Le sèche-linge dispose d’un grand panneau de lumière LED incurvé qui offre une luminosité réglable directement via l’application Mijia, ainsi qu’une barre de séchage réglable avec une plage de chute de 1,1 m et une capacité de charge de 35 kg et 42 trous de séchage, ce qui permet de sécher beaucoup de linge à la fois.

Il est important de souligner que le sèche-linge dispose également d’une détection d’obstacles, s’arrêtant automatiquement lorsqu’il rencontre une résistance. Le Mijia Smart Clothes Dryer Pro dispose également d’un moteur à courant continu à l’intérieur pour des options d’efficacité énergétique. Xiaomi affirme qu’il consomme moins de 1 kilowatt-heure d’électricité par mois.

Il ne fait pas de bruit et sèche à l’intérieur de la maison

Un autre élément à souligner est son silence, car le sèche-linge a un niveau sonore nominal inférieur à 55 dB et est livré avec une télécommande sans fil pratique. Il est également intégré à l’écosystème Xiaomi, vous permettant de le contrôler depuis votre téléphone portable avec l’application Mi Home.





Le Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer Pro est actuellement disponible en précommande sur JD.com au prix de 1 199 yuans, soit environ 154 euros. Et nous aimerions le voir ici, surtout pour nous aider lors de journées – et semaines – comme celle-ci, où il faut faire preuve d’imagination pour sécher le linge à la maison si vous n’avez pas de sèche-linge.

Via | Gizmochina