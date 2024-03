Google s’en prend à Apple pour son retard dans l’adoption de RCS, tandis qu’il se vante de son déploiement pour l’automne prochain.

Google s’est moqué pendant un certain temps de la lenteur d’Apple à adopter le protocole RCS pour iMessage, mais d’un autre côté, ils sont très fiers qu’ils doivent commencer à l’utiliser à l’automne de cette année quoi qu’il en soit.

Messages de Google.

Il n’est pas surprenant que Google ait cherché depuis longtemps à se débarrasser de la Green Bubble Hate. La grande G a investi beaucoup d’efforts pour que Apple adopte le protocole RCS pour iMessage, qui utilisait jusqu’à présent un protocole propriétaire et ne cherchait même pas à intégrer celui de Google (qui, soit dit en passant, l’a activé par défaut pour tous les utilisateurs à l’été dernier).

Le mois dernier, Apple a ajouté le protocole RCS à iMessage, même si elle a été pratiquement obligée de le faire. Et depuis qu’elle l’a fait, Google a été tout en éloges et en félicitations. Au point que, comme nous le lisons dans Android Police, ils leur envoient des piques et se vantent du fait qu’ils n’ont pas d’autre choix que de le faire fonctionner à l’automne prochain.

Ce comportement d’entreprise puéril et divertissant

Il n’est un secret pour personne qu’il n’y a pas beaucoup d’amour entre Apple et Google. Cette animosité entre les entreprises est particulièrement évidente dans les campagnes de marketing qu’elles se lancent l’une contre l’autre, avec Google étant l’agresseur le plus récent. Dans une campagne appelée Best Phones Forever (que vous pouvez voir un peu plus bas), la grande G se moquait d’Apple pour avoir été contrainte de mettre en place l’USB-C et pour le manque de prise en charge du RCS.

Ensuite, est venue une campagne dans laquelle Google traite Apple de « classe » ouvertement, car son manque de prise en charge du protocole RCS a créé, aux États-Unis, des utilisateurs de première et de deuxième classe. Les utilisateurs de première classe sont ceux qui apparaissent avec des bulles bleues dans iMessage, tandis que les utilisateurs de deuxième classe apparaissent avec des bulles vertes. Tout cela est ce qui a donné naissance à la fameuse Green Bubble Hate dont nous parlions plus tôt.

Cela nous amène à la nouvelle page de Google Messages. Il n’y a apparemment rien qui attire particulièrement l’attention : une démonstration de toutes les fonctionnalités des messages Google, de nouvelles capacités d’IA… le jargon publicitaire habituel des entreprises. L’intérêt réside dans une carte particulière, qui présente des fonctionnalités spécifiques du RCS telles que l’envoi de photos et de vidéos haute résolution.

Si nous nous arrêtons sur cette carte et que nous cliquons sur « Voir plus de fonctionnalités », puis faisons défiler jusqu’en bas de l’écran, nous voyons une citation selon laquelle Apple adoptera le RCS à l’automne 2024. En réalité, la citation complète dit ce qui suit :

Apple a annoncé qu’elle adoptera le RCS à l’automne 2024. Une fois que cela se produira, il y aura une meilleure expérience de messagerie pour tout le monde.

Cela peut être facilement considéré comme une victoire pour Google… sur le territoire américain. En réalité, dans d’autres territoires (comme l’Europe), il est très difficile pour les utilisateurs d’utiliser les applications de messagerie par défaut d’iOS et d’Android, sauf pour recevoir des SMs traditionnels. Ici, il est plus courant que les utilisateurs communiquent avec des applications indépendantes du système d’exploitation telles que WhatsApp et Telegram. Bien que remporter une victoire contre Apple sur son propre territoire soit important, il est difficile de l’observer avec le même enthousiasme dans le reste du monde.