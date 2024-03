Toujours à jour et toujours sécurisé : Xiaomi lance un nouveau patch de sécurité pour ces 63 modèles de Xiaomi, Redmi et POCO

Un des engagements qu’une entreprise prend envers ses clients dans le cas des smartphones est de leur fournir des correctifs de sécurité, qui sont généralement disponibles chaque mois. Ces mises à jour servent à mieux protéger votre téléphone, et si vous avez un Xiaomi, un POCO ou un Redmi, il est temps de mettre à jour pour le correctif d’août.

Et nous ne l’inventons pas, mais selon les politiques de Google, le créateur du système d’exploitation Android, « les fabricants de téléphones doivent appliquer les correctifs de sécurité appropriés à tous les téléphones Android qu’ils vendent aux consommateurs et aux entreprises« . Cette approche responsable garantit que tous les téléphones Android vendus par Xiaomi aux consommateurs et aux entreprises reçoivent les correctifs de sécurité nécessaires, protégeant ainsi les données et la vie privée des utilisateurs.

Modèles Xiaomi, POCO et Redmi pouvant télécharger le nouveau correctif de sécurité

Le correctif de sécurité apporte une amélioration de la sécurité et de la stabilité du système MIUI sur les smartphones et tablettes Xiaomi, Redmi et POCO. La nouvelle mise à jour, obligatoire pour protéger votre terminal, est compatible avec ces 62 modèles de téléphones mobiles et tablettes :

Smartphones Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra Titane

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi MIX Fold

Tablettes Xiaomi et Redmi

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Redmi Pad SE

Smartphones Redmi

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11S

Redmi 10 2022

Redmi 10 5G

Redmi 10C

Redmi 12

Redmi 12 5G

Redmi 12C

Redmi 13C

Redmi A2

Redmi A2+

Redmi A3

Redmi K70

Redmi K70E

Smartphones POCO

POCO C51

POCO C55

POCO F4

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO M4 5G

POCO M4 Pro

POCO M5

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 5G

POCO X4 Pro 5G

POCO X5 5G

POCO X6 5G

Si votre modèle de téléphone figure dans la liste, cela signifie que vous pouvez déjà le mettre à jour avec le nouveau correctif de sécurité –en réalité, vous l’avez peut-être déjà mis à jour– et ainsi protéger votre appareil contre d’éventuelles vulnérabilités de sécurité.

Si votre téléphone n’est pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, car il suffit d’attendre que les autres modèles de téléphones aient une plus grande sécurité et stabilité du système. En réalité, vous pouvez consulter la liste des 62 téléphones Xiaomi qui recevront officiellement le dernier correctif de sécurité Android via ce lien.





Forcer la mise à jour sur MIUI / HyperOS

Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez essayer de forcer la mise à jour pour savoir si elle est disponible ou non. En recherchant la mise à jour manuellement, vous vous assurez que la mise à jour sera proposée dès qu’elle sera disponible :

Déverrouillez ou allumez votre téléphone et ouvrez les Paramètres – la manière la plus rapide est de faire glisser votre doigt de haut en bas sur le côté droit de l’écran pour ouvrir le menu des fonctions, puis appuyez sur l’engrenage en forme de diamant à côté de l’heure Ouvrez le premier réglage, À propos du téléphone Dans la même interface MIUI 14 où il vous a indiqué qu’il n’y avait pas de mises à jour disponibles, Sur l’écran qui s’ouvre, juste en dessous, vous avez Vérifier les mises à jour

Généralement, lorsque vous appuyez sur ce bouton, MIUI vous indique si des correctifs sont en attente d’installation. Mais il arrive parfois, malgré le fait d’appuyer dessus, que la surcouche de personnalisation vous indique qu’il « n’y a pas de mises à jour disponibles ». Est-ce vrai ? Eh bien, oui ou non, car il y a un moyen de le vérifier :