La preuve qu’iOS 18 redessinera l’écran d’accueil est détenue par iPadOS 17

Sur iPadOS 17, l’utilisateur peut placer les widgets n’importe où sur l’écran d’accueil

Sur iOS 18, il sera possible de personnaliser l’écran d’accueil

iOS 18 sera la plus grande mise à jour de l’histoire de l’iPhone, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle dans certaines applications système, telles qu’Apple Music, un assistant entièrement rénové et le redessin de l’écran d’accueil, permettant plus de personnalisation, similaire à ce qui se passe sur l’écran de verrouillage.

Ce changement a beaucoup de sens, en particulier si l’on observe l’une des options offertes par iPadOS 17, sa version sœur. Apple a l’habitude de lancer les mêmes fonctionnalités pour toutes les versions de ses systèmes d’exploitation, il ne serait donc pas surprenant que l’écran d’accueil de l’iPhone change complètement.

Sur iPadOS 17, vous pouvez placer des widgets où vous le souhaitez

Mais commençons par le début. Selon les rumeurs, bien que les applications restent organisées dans une grille invisible comme jusqu’à présent, la nouvelle version du système d’exploitation permettra d’organiser les icônes de manière plus flexible dans iOS 18. Par exemple, la mise à jour introduira la possibilité de créer des espaces vides, des lignes et des colonnes entre les icônes de l’application.

Cela, en essence et en évitant les différences, peut déjà être fait sur iPadOS 17 grâce aux widgets. L’écran d’accueil de l’iPad est beaucoup plus flexible, car il permet de placer les widgets où vous voulez. Cela signifie que vous pouvez avoir un écran d’accueil avec des widgets à gauche et d’autres à droite, comme le montre cet exemple :

Je vais juste dire une chose : iPadOS permet déjà de placer les widgets où vous voulez sur l’écran d’accueil. pic.twitter.com/RlxT1e3cIE — Fran Besora  (@ifrnb) 26 mars 2024

Cela pourrait arriver dans iOS 18, mais avec les icônes. En pouvant créer des espaces vides, les icônes seraient d’une certaine manière où l’utilisateur le souhaite. De plus, en pouvant également créer des colonnes vides, il serait possible de jouer beaucoup avec cette personnalisation, avec des résultats assez intéressants selon la créativité des personnes.

Rappelons que iOS et iPadOS se ressemblent beaucoup, en réalité, les fonctionnalités arrivent généralement d’abord sur iOS, puis sur iPadOS (comme la possibilité de placer des widgets sur l’écran d’accueil), mais cette année pourrait être différente. L’option de placer des widgets sur la partie de l’écran d’accueil de l’iPad que l’utilisateur désire pourrait arriver sur iOS avec les icônes.

En parlant de la personnalisation de l’écran d’accueil dans iOS 18, j’espère simplement qu’il y aura une option pour supprimer le nom des applications sous les widgets. Nous verrons ce qui se passe, mais il ne reste pas beaucoup de temps avant d’en avoir le cœur net, puisque iOS 18 sera présenté lors de la WWDC 2024 le mois prochain en juin.