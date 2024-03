L’ambition de Xiaomi d’obtenir le meilleur écran OLED du marché : nouveau laboratoire pour la recherche de matériaux

Xiaomi est connue pour de nombreux produits dans son immense écosystème. Et l’une de ses branches les plus réussies est celle des téléviseurs. La gamme de Smart TVs possédée par l’entreprise est composée de modèles de haute qualité. Mais Xiaomi veut plus, elle cherche les meilleurs écrans OLED et les plus lumineux à monter sur ses téléviseurs. Et elle se met au travail.

L’entreprise a suivi le dicton « si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites-le vous-même » et a fondé un laboratoire pour étudier de nouveaux matériaux. L’objectif : avoir les meilleurs écrans OLED du marché.

Le Laboratoire Commun des Matériaux et Dispositifs Clés OLED Xiaomi-Lumilan.

Avec certains des Smart TVs les plus avancés technologiquement au prix le plus ajusté possible, Xiaomi sait que la concurrence est féroce dans ce secteur. En effet, certains fabricants d’écrans, comme BOE, fabriquent des écrans OLED de plus en plus lumineux. Un investissement dans les technologies pourrait contribuer à surmonter certaines limitations et à améliorer encore plus le produit final. C’est précisément ce que font les créateurs de Redmi et POCO.

Pour cela, Xiaomi a lancé le « Laboratoire Commun des Matériaux et Dispositifs Clés OLED Xiaomi-Lumilan » à Ningbo, l’un des centres industriels de la Chine. Xiaomi s’est associée à Lumilan, une entreprise spécialisée dans la R&D, la fabrication, la vente et le service de nouveaux matériaux OLED.

Les meilleurs Smart TVs Xiaomi avec des écrans OLED

L’idée de ce laboratoire et de l’association Xiaomi – Lumilan est de peaufiner la technologie des matériaux pour les écrans en participant à la recherche et au développement des matériaux clés OLED, et ainsi obtenir des écrans OLED plus lumineux pour les Smart TVs Xiaomi. Cette entreprise commune avec Lumilan « se concentrera sur les faiblesses de l’industrie OLED et s’efforcera d’améliorer les performances des produits d’affichage ».

Le président du fabricant d’OLED Lumilan a déclaré que « Lumilan collaborera étroitement avec Xiaomi, en commençant par le laboratoire commun des matériaux et dispositifs clés OLED Xiaomi-Lumilan ». Son objectif est de surmonter les obstacles technologiques existants dans l’industrie actuelle des écrans OLED, sans mentionner exactement lesquels.

Via | IT Home