L’iPhone 16 aura d’importants changements dans son hardware selon cette fuite

Il semble que les iPhone 16 apporteront des changements qui affecteront toute la famille de dispositifs, et même les modèles de base auront des caractéristiques des modèles Pro.

iPhone 15 Pro Max, modèle phare actuel d’Apple.

Ces dernières semaines ont été remplies de rumeurs sur l’iPhone 16. Nous avons parlé de la fuite qui parlait d’un design de caméra entièrement rénové, puis nous avons reçu une autre fuite qui parlait d’écrans avec des cadres réduits au minimum pour les nouveaux modèles d’Apple. Il y a beaucoup d’attentes autour du nouveau terminal de Cupertino, comme chaque année.

Mais en plus, en accord avec ce que nous avons publié dans notre article sur les principales nouveautés de l’iPhone 16, la dernière fuite apparue sur X par l’utilisateur Majin Bu montre quelques maquettes (moules du matériel final) qui confirment les changements que nous avons annoncés dans certains de nos articles précédents.

Ce que nous savons grâce à ces maquettes

Maquettes de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro comparées à l’iPhone 15 et 15 Pro pic.twitter.com/tbi8ioP39n — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 25 mars 2024

Tout d’abord, les iPhone 16 Pro et les iPhone 16 Pro Max pourraient augmenter en taille par rapport à la génération actuelle. Les nouveaux écrans pratiquement sans cadres dont nous avons parlé précédemment étaient déjà un bon indice qu’il serait possible d’obtenir plus d’espace pour le panneau sans augmenter significativement la taille physique des terminaux, mais il semble que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 16 Pro montrent des différences de taille évidentes lorsqu’ils sont comparés l’un à l’autre.

Cela confirme les rumeurs selon lesquelles l’iPhone 16 Pro passerait de 6,1 à 6,3 pouces et l’iPhone 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. Avec cette taille d’écran, l’iPhone 16 Pro Max serait le plus grand à ce jour. Il a déjà été évoqué dans le passé l’utilisation du nom « Ultra » pour cette nouvelle gamme.

En ce qui concerne les versions de base du téléphone, les iPhone 16 et iPhone q6 Plus, on s’attend à ce qu’ils conservent les tailles d’écran qu’ils ont actuellement. Cependant, selon la fuite, ils bénéficieraient du bouton d’Action qui a fait ses débuts cette année avec les iPhone 15 Pro et Pro Max et qui peut être configuré pour de multiples fonctions.

Un autre changement intéressant est la disposition des caméras que nous verrons sur l’iPhone 16. Dans les images révélées, nous pouvons voir une disposition verticale, ce qui nous ramène aux périodes antérieures aux iPhone 14 et 15. Selon les rumeurs, cette configuration permettrait à Apple d’introduire l’enregistrement de vidéos spatiales sur les modèles de base.

Mais ce qui attire particulièrement l’attention dans les images, c’est l’inclusion d’un nouveau bouton qui, s’il est ce qu’il semble être, confirmerait la rumeur selon laquelle il y aurait un bouton de capture pour l’appareil photo. Cela a déjà été mentionné dans notre compilation des principales nouveautés que ces iPhone apporteront, dont nous avons parlé plus haut.

Cependant, de par sa façon d’être intégré dans le cadre du terminal, il semble s’agir d’un bouton capacitif, ce qui ouvrirait la possibilité pour d’autres utilisations en plus de la prise de photos (et nous le verrions sur tous les modèles). Cependant, tout ceci n’est que pure spéculation et jusqu’à ce que le téléphone soit officiel, nous recommandons, comme toujours, une bonne dose de scepticisme.