Xiaomi a déjà commencé à installer les points de charge pour son nouveau Xiaomi SU7 dans toute la Chine : jusqu’à 220 km en seulement 5 minutes !

Le nouveau Xiaomi SU7 est désormais une réalité sur le marché chinois, et Xiaomi n’a pas attendu pour installer les premiers points de charge avec la technologie HyperCharge 800V partout en Chine afin de recharger rapidement la batterie de cette bête. En effet, grâce à MyDrivers, nous avons pu voir à quel point ces points de charge sont minimalistes.

De plus, la manière de les utiliser sera extrêmement simple car il nous suffira d’un code QR généré par l’application de notre téléphone et, une fois que nous l’aurons scanné sur le point de charge, il sera activé pour que nous puissions l’utiliser sans problème avec notre véhicule, sans besoin de rien d’autre.

Un design compact avec une charge incroyablement rapide

Apparemment, ces informations indiquent que ce type de station de charge sera disponible à l’achat pour tous les utilisateurs qui achètent un Xiaomi SU7, mais pour le moment, son prix n’a pas été confirmé. Ce que nous pouvons vous dire, cependant, c’est que cette station aura une puissance suffisante pour récupérer jusqu’à 220 km d’autonomie en seulement 5 minutes de charge, tout simplement incroyable.

De plus, si nous chargeons pendant 15 minutes, nous pourrons atteindre une autonomie de 510 km, ce qui en termes de vitesse en réalité l’un des points de charge les plus puissants du marché. Cependant, il reste à voir si Xiaomi décidera d’étendre ce réseau de chargeurs à travers tout le pays afin que les utilisateurs puissent bénéficier de ces capacités le plus tôt possible, car sinon, tout cela ne sera pas pertinent en utilisation pratique.

Pour l’instant, pour les utilisateurs vivant en dehors des frontières de la Chine, il ne nous reste plus qu’à attendre pour évaluer l’impact réel du Xiaomi SU7 sur le marché des voitures électriques et espérer qu’il arrive en Europe le plus rapidement possible, mais au moins nous pouvons déjà connaître les capacités d’un produit qui continue de nous surprendre à mesure que nous en apprenons davantage à son sujet.

