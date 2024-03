Le Pixel 9 n’arrivera pas seul et Google devrait élargir son offre

Il est évident et presque un fait accompli que Google prépare le Pixel 9. Ce sera son prochain smartphone, mais il semble cette fois disposer d’une nouveauté intéressante. Le géant de la recherche ne semble pas vouloir s’en tenir aux 2 modèles et préparera les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL.

On avait déjà vu ce que pourrait être le nouveau Pixel 9 Pro récemment. Les images présentées montraient un smartphone qui suit la ligne classique de cet appareil Google et est en cours de préparation.

La grande nouveauté cette fois-ci est l’émergence d’images qui dévoilent le Pixel 9, dans le modèle de base. Celui-ci présente naturellement quelques différences, qui distinguent les modèles du marché et qui ajustent l’offre de Google dans ce domaine où sa présence est croissante et de plus en plus intéressante.

En même temps que ces images montrent le futur Pixel 9, des informations importantes apparaissent également. Google devrait abandonner le lancement de 2 modèles et adopter quelque chose de différent. Pour 2024, le géant de la recherche pourrait dévoiler 3 smartphones.

Ainsi, en 2024, nous pourrons voir apparaître les Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL, avec des tailles et des caractéristiques différentes. La ligne devrait se distinguer par un espace dédié aux caméras encore plus visible et plus visible dans son design global.

Si l’expansion de la gamme de smartphones de Google se confirme, certaines questions sont déjà en suspens. Quelle sera la tactique du géant de la recherche pour différencier ses smartphones et ainsi pouvoir couvrir toutes les propositions.

Dans le même temps, on ne sait pas exactement ce que Google fera avec son modèle A. La marque devrait bientôt lancer le Pixel 8a, mais le Pixel 9a pourrait ne pas voir le jour, étant intégré aux Pixel 9, 9 Pro. et 9 Pro XL offriront aux utilisateurs.