Macintosh Studio : le dispositif qui te donnera envie d’un iPad mini

Le Macintosh Studio est un hybride entre le Mac Studio et l’iPad mini

Voici le Macintosh Studio

Le Macintosh a été l’un des appareils les plus emblématiques présentés par Apple. Lancé en 1984, il a jeté les bases de l’informatique moderne et ouvert la voie au succès de l’entreprise. C’est pourquoi de nombreuses personnes l’utilisent comme décoration dans leurs bureaux ou l’ont reproduit à l’aide d’une imprimante 3D. Cependant, ce que nous ne nous attendions pas à voir, c’est que quelqu’un l’ait imprimé pour créer une station d’accueil pour son iPad mini : le Macintosh Studio.

Le YouTuber Scott Yu-Jan a reproduit le Macintosh d’Apple en utilisant son imprimante 3D dans le but de le transformer en une station d’accueil pour son iPad et son Mac Studio, appelé Macintosh Studio. Cette réplique a le Mac comme base et l’iPad mini intégré dans son écran. De plus, il comprend d’autres ajouts très intéressants.

Une idée née du désir de maintenir un bureau plus organisé

Tout a commencé par le désir d’avoir un bureau plus organisé. Le YouTuber ne voulait pas que son Mac Studio prenne de la place sur le bureau, car il est assez grand. C’est pourquoi il a eu l’idée de profiter de l’espace occupé par le Mac pour créer une station d’accueil pour son iPad mini, quelque chose qu’il désirait également.

Après avoir envisagé plusieurs idées sur la façon d’imprimer les pièces de son Macintosh Studio, il a décidé d’imprimer le corps de prétendu ordinateur, en utilisant le Mac Studio comme base. Ce corps comprend un espace pour placer l’iPad mini comme écran, un tiroir pour ranger des objets et un support pour les AirPods Max.

Ainsi, le YouTuber a réussi à avoir une station d’accueil pour son iPad mini et son Mac Studio, qu’il peut connecter à son moniteur. De plus, lorsqu’il utilise son iPad mini, c’est comme s’il travaillait sur le Macintosh de 1984. Sans aucun doute, une façon très créative et efficace de reproduire un appareil aussi emblématique dans le monde d’Apple.

Le Macintosh Studio est un autre des projets qui ont récemment vu le jour, car un autre utilisateur l’a également imprimé en 3D avec d’excellents résultats.