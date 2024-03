Google intègre son chatbot Gemini dans l’application Messages d’Android

Ça semble très prometteur, bien que ce soit encore un test limité

En plus de RCS, l’application ‘Messages de Google’ intègre désormais Gemini sous la forme d’un chatbot intelligent

Se précipitant pour rivaliser à temps, Google présentait Gemini en décembre 2023 après avoir annoncé la restructuration et l’unification tant attendues de ses équipes d’IA au sein de DeepMind, une entreprise spécialisée dans le domaine que le géant de Mountain View avait rachetée en 2014 et dont il n’avait pas encore exploité tout le potentiel. En réalité, c’est de là que provient Mustafa Sulayem, fondateur de DeepMind et nouvellement recruté par Microsoft AI.

Le fait est que Gemini est une IA multimodale très puissante qui alimente certainement de nombreux services et fonctionnalités de Google en backend, mais pour le moment, nous n’avons pas vu les Californiens nous présenter directement des applications commerciales directement liées qui soient très intéressantes et qui donnent un rôle central à Gemini, peut-être parce qu’ils ont encore besoin de temps pour adapter son fonctionnement et nous offrir des services d’IA plus complets.

Quoi qu’il en soit, cela semble changer peu à peu, car Google essaie de faire en sorte que Gemini gagne en importance et pour cela, il commencera par l’intégrer directement dans l’application Messages de Google pour Android sous la forme d’un chatbot intelligent, avec lequel nous pourrons converser de manière informelle et très facilement, comme nous l’ont rapporté nos collègues de 9to5Google.

Le problème est que pour l’instant, il s’agit d’une version bêta assez limitée, car l’intelligence artificielle conversationnelle ne sera disponible qu’en anglais et en français, en l’occurrence seulement au Canada, pour les utilisateurs âgés de plus de 18 ans qui disposent d’un compte personnel Google sans Family Link activé.

De plus, il est seulement compatible avec certains téléphones, Google indiquant la compatibilité avec les Pixel 6 ou modèles ultérieurs, le Google Pixel Fold, les Samsung Galaxy S22 ou modèles ultérieurs ainsi que les derniers Galaxy Z Flip5 et Z Fold5.

Gemini est déjà accessible dans l’application Messages de Google pour discuter avec lui comme avec n’importe qui d’autre, y compris la possibilité de télécharger des images… Cependant, c’est une version bêta et pour l’instant, elle n’est compatible que dans certains cas et avec certains téléphones.

Il y a beaucoup de conditions à remplir, mais si vous les remplissez, il est vraiment facile d’accéder au chat avec Gemini en ouvrant l’envoi de messages dans l’application, en cherchant dans la liste des contacts et en activant le contact « Gemini » qui apparaît avec l’icône d’une étoile, qui est finalement le logo de Gemini, et le message « Écrivez, planifiez, apprenez et plus encore avec Google IA ».

Une fois dans la conversation, nous pourrons discuter avec Gemini comme avec n’importe qui d’autre lors d’une conversation sur WhatsApp, Telegram ou autre service de messagerie instantanée. En réalité, il est même possible de télécharger des images pour qu’il les analyse, car l’IA est multimodale.

La seule chose qui n’est pas encore possible de faire avec Gemini dans cette version bêta est d’utiliser la voix, car les messages vocaux sont effectivement désactivés pour le moment. De plus, il n’est pas possible d’invoquer Gemini dans d’autres conversations ou groupes, et nous avons également appris que les communications avec le chatbot ne sont pas chiffrées de bout en bout, nous supposons donc qu’il s’agit d’extraire des données précieuses pour continuer à entraîner cette IA basée sur le modèle LLM Gemini 1.0 Pro de Google.